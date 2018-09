Successo al Motoraduno della ‘Cittadina del Golfo’, oltre 100 i bikers intervenuti

Follonica: Il MotoClub di Follonica incassa un nuovo successo grazie alla manifestazione organizzata lo scorso fine settimana dedicata alle due ruote. Bikers di ogni età, appassionati, principianti e veri piloti hanno riempito il paddock del Palagolfo dando vita ad uno scenario degno dei più importanti autodromi nazionali.

L’evento, non competitivo, ha richiamato circa 100 piloti da tutta la Toscana consentendo a ciascuno di mettersi alla prova nella disciplina più consona. Sabato sono scese in pista le moto da strada mentre la domenica è stata dedicata all’enduro/cross. A coronare le due giornate un cielo azzurro e temperature gradevoli che hanno contribuito a rendere i due appuntamenti un momento di convivialità, di divertimento per giovani e meno giovani oltre a consentire ai piloti di mettere alla prova le loro moto durante le prove libere fatte di sano e rispettoso agonismo “Abbiamo organizzato questa manifestazione di due giorni” ha commentato il presidente del Moto Club Follonica Anselmo Florini “ non solo pensando ai piloti ma anche alle le loro famiglie, che infatti sono arrivate in tante al Palazzetto di Follonica, agli appassionati, a chi si avvicina a questo sport per la prima volta e per i tanti curiosi.

Con soddisfazione devo dire che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto. Pur non essendo una manifestazione agonistica, chi è salito in moto ha dovuto rispettare tutti gli obblighi previsti dai concorsi nazionali, chi non indossava l’ abbigliamento previsto non ha infatti potuto partecipare. Inoltre entrambe le giornate hanno visto la presenza di personale specifico a bordo pista e la presenza di tutte le misure di sicurezza così come previsto nei Campionati Italiani. Avere una struttura come il Palagofo, ha continuato il presidente, ci consente di dare vita ad eventi di forte richiamo come questi che hanno visto la partecipazione di un centinaio di iscritti ma soprattutto la presenza di intere famiglie che sono venute a godersi lo spettacolo. Con orgoglio possiamo dire che in questo fine settimana il Moto Club di Follonica ha elargito spettacolo per tutti i gusti, e questo grazie anche alla presenza di piloti che corrono nei vari campionati italiani che non hanno mancato di cogliere questa divertente occasione.

Ringraziamo per questo la Follonica Sport e il Comune di Follonica per la disponibilità dimostrata, per aver compreso quanto le due ruote possono coinvolgere e unire persone di ogni età e dar vita a momenti di adrenalina mista al puro divertimento. Un doveroso ringraziamento anche a tutti i volontari del MotoClub che non si sono risparmiati per assicurare un sabato e una domenica che sicuramente saranno ricordati”