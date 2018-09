Sotto Gamba Game 2018

Giocare con lo sport, il 15 e 16 settembre 2018 a San Vincenzo.

Al Wellness Resort Riva degli Etruschi, due giorni dedicati all'incontro tra persone disabili e normodotate all'insegna di tante attività, riflessione e divertimento.



San Vincenzo: “La pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti…”. Questo è l’incipit dell’art. 1 dalla Carta Internazionale per l’Educazione e lo Sport.

È da questo fondamentale diritto che, nella bellissima cornice del litorale della Costa Etrusca, nel Comune di San Vincenzo, nasce l’idea di una due giorni, 15 e 16 Settembre 2018, che ha come obiettivo principale quello di creare, nella pratica dello sport e nel divertimento, un’occasione d'incontro tra persone disabili e normodotate, in un contesto di convivialità. Confrontandosi su tematiche centrali come il turismo accessibile, le barriere architettoniche, o semplicemente la vita di tutti i giorni.



All’insegna del confronto e del superamento delle barriere e delle diversità, l'Asd TUTUN Club di San Vincenzo (LI) e la Toscana Disabili Sport Onlus di Livorno organizzano la seconda edizione del SOTTO GAMBA GAME. “Giocare con lo sport” è il motto della manifestazione che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 settembre al Wellness Resort Riva degli Etruschi di San Vincenzo e permetterà a tutti di svolgere una serie di attività sportive e di incontrarsi/confrontarsi con altre persone. Le associazioni partecipanti metteranno a disposizione la professionalità dei propri tecnici e atleti. Molti saranno anche gli sportivi ospiti, provenienti dal territorio e da tutta Italia, che contribuiranno a orientare, formare e far divertire chiunque lo voglia, gratuitamente, in un contesto attrezzato e accessibile come quello del Riva degli Etruschi, dove verranno predisposti due luoghi d'incontro e di pratica sportiva: il VILLAGGIO e la SPIAGGIA, entrambi situati all'interno della struttura Riva degli Etruschi e del proprio Centro Nautico.

Queste alcune delle discipline che verranno praticate nelle due location: tennis, basket, tennistavolo, nuoto, handbike, mountain bike, tiro con l’arco, surf, windsurf, kite surf, canoa, vela, catamarano, sitting-volley, scherma e molto altro. Sono tante le realtà che aderiscono e contribuiscono all'iniziativa: tra queste Michelotti Ortopedia (premium partner Ottobock per la Toscana), che presterà, in una sorta di angolo pit-stop, l'assistenza tecnica sulle carrozzine utilizzate per le attività sportive e fornirà la welcome bag per tutti i partecipanti; tra le associazioni da segnalare la presenza della You Can di Riccardo Cavallini, campione paraplegico di atletica e handbike che al momento è in testa, nella sua categoria, al Giro d'Italia 2018, che peraltro il 23 settembre 2018 farà tappa a Donoratico.



Il programma della manifestazione prevede un incontro di apertura delle attività sportive alle ore 9.30 del giorno sabato 15 settembre nel Punto Villaggio. Dalle 9.30 alle 12.30, quindi, vi alle attività sportive; a seguire pausa pranzo e check-in per chi soggiorno, e dalle 15.30 alle 19 altra sessione di attività. La sera, dalle ore 20, apericena con intrattenimento presso il Porto turistico di San Vincenzo. Domenica 16 settembre si replica con lo stesso programma, fino alla chiusura della manifestazione. Iscrizione e partecipazione gratuita .La manifestazione gode del patrocinio di: Regione Toscana, Comune di San Vincenzo, Inail Anmil, Comitato Italiano Paralimpico e varie federazioni sportive.