'Re-azioni sbagliate - quando lo sport perde'. Convegno della Federazione Pallacanestro

L’iniziativa è in programma sabato 8 settembre, alle 9:30, a Grosseto, nella Sala Riunioni di Grosseto Sviluppo, in via Giordania 227.



Grosseto: “Re-azioni sbagliate – Quando lo sport perde”: questo il titolo del convegno regionale Fip, valido come Corso Dirigenti, in programma sabato 8 settembre, a partire dalle 9.30, a Grosseto, nella Sala Riunioni di Grosseto Sviluppo, in via Giordania 227.

Un incontro che vuole mettere a confronto le diverse figure della realtà cestistica, sportiva: l’istruttore, l’allenatore, il giocatore, l’arbitro, il genitore, fino ad arrivare al dirigente, figura protagonista del corso.

“Questa iniziativa – spiega Giorgio Briganti - rappresenta uno dei tre corsi regionali che la Fip organizza in Toscana ed è nata dalla necessità di evidenziare come episodi di intolleranza non siano accettabili in ambito sportivo. Vuole incentrare l'attenzione sui comportamenti che i vari attori del gioco tendono ad attuare durante le gare, pertanto coinvolgerà società, allenatori, giocatori, arbitri e, soprattutto, genitori”. Il convegno fa parte di una serie di iniziative volute dal delegato Fip di Grosseto e dalle società della Provincia a seguito di un episodio spiacevole avvenuto a San Vincenzo, che ha già portato alla chiusura simbolica al pubblico dei palazzetti della provincia a gennaio”.

Nella corso della giornata si parlerà anche di cyberbullismo e normativa sulla privacy.

Oltre a Giorgio Briganti, delegato provinciale Fip, saranno presenti Simone Cardullo, presidente del Comitato regionale Fip; Massimo Faraoni, vice presidente del Comitato regionale Fip; Marco Petrini, consigliere federale; un rappresentante del Comitato provinciale Coni.

Il programma.

-Alle 9.30 Registrazione partecipanti

-Alle 10 il saluto del presidente del Comitato regionale Fip, Simone Cardullo e introduzione di Giorgio Briganti, delegato provinciale Fip Grosseto.

- Alle 10.15 “Presidente o genitore?” con Alessandra Marini, presidente Basket Arcidosso.

- Alle 10.30 “Lo sport non è solo un gioco” con Franco Fanelli, genitore ed ex dirigente di società, ex arbitro di calcio.

-Alle 10.45 “Lo sport può anche essere…” con Deborah Santini, genitore, ex giocatrice di basket, istruttore.

- Alle 11 “Chi allena chi” con Claudio Pistolesi, allenatore Società Venturina Basket, ex giocatore di basket.

-Alle 11.15 “Che mestieraccio…Eppure” con giovani arbitri della provincia di Grosseto.

- Alle 11.30 - #IOGIOCOCONILFISCHIO” con Claudio Indrizzi, arbitro, responsabile del Progetto “Io gioco con il fischio”.

-Alle 11.45 “Babbo piantala!” con giocatori senior e di squadre giovanili della provincia di Grosseto.

-Alle 12 “Tutti a scuola di sport” con Marina Gambino, consulente Formazione e counselor.

-Alle 12.15 Tavola rotonda con Silvia Velo (genitore) moderatore.

-Dopo una breve pausa, alle 14.15 Introduzione a cura di Massimo Faraoni, vice-presidente Comitato regionale Fip.

-Alle 14.30 “Nuova normativa sulla privacy e società di basket” con Cristiano Falsini

-Alle 15 “Cyberbullismo” con Alberto Rossetti , psicologo e psicoterapeuta.

-Alle 15.30 Chiusura dei lavori con Marco Petrini, consigliere federale Fip.