‘Un sorriso tutto Bad rompe il monologo maremmano’

Ai Regionali outdoor di beach tennis la coppia Bad Players Catani-Martinelli si aggiudica il titolo toscano di doppio maschile di Quarta Categoria e argina lo strapotere degli atleti grossetani, a segno in sette tabelloni su dieci.

Torre Lago Puccini: Erano i grandi favoriti della vigilia e non hanno tradito le attese, i giocatori maremmani impegnati ai Campionati Toscani outdoor di beach tennis di Terza e Quarta Categoria che si sono disputati nel fine settimana al bagno Andrea Doria di Torre del Lago Puccini. Tre giorni di sport e spettacolo, con la solida regia dell'associazione Bad Players, che hanno consegnato agli atleti di Grosseto ben sette dei dieci titoli in palio.

L'egemonia maremmana, infatti, si è spezzata solo nei tabelloni di Quarta Categoria e la coppia tutta “Bad” formata da Giacomo Catani e Angelo Martinelli, nel torneo di doppio maschile, è stata fra gli artefici dell'impresa: ribaltando il pronostico, i due beachers versiliesi hanno regolato in finale 6-3 6-4 il binomio grossetano Angeletti-Gasparri, numero 2 del seeding e portato così un altro titolo – l'ennesimo della stagione 2018 – nella bacheca dell'associazione sportiva di Torre del Lago Puccini. A scalfire la corazzata di Grosseto anche la pisana Marina Deidda, campionessa toscana di singolo (6-3 alla Balsanti) e la coppia apuana Giulia Cerutti-Giulia Genovesi (3-6 6-4 10-2 a Marsili-Balsanti) nel doppio femminile.

Per il resto, gli atleti della scuola maremmana hanno monopolizzato il gradino più alto del podio e, in alcuni casi, anche la piazza d'onore. In Terza Categoria, titolo di singolare maschile a Giulio Marraccini (6-4 ad Alessio Iodice, favorito della vigilia) e femminile a Irene Mariotti (battuta 6-3 Elisa Monaci); nel doppio maschile scudetto toscano a Biagiotti-Lupo, che archiviano 6-2 6-0 la finale contro la coppia Bad Matteo Marando-Davide Cellini protagonista di una semifinale durissima, vinta al tie-break del terzo set; campionesse toscane di doppio femminile Alessandra Moroni e Virginia Del Vincio (6-1 6-3 alle conterranee Monaci-Balsanti); nel doppio misto, titolo regionale a Giulio Marraccini e Giulia Gianni (2-6 6-4 10-6 su Briaschi-Moroni).

In Maremma finiscono anche lo scudetto toscano di singolo maschile e doppio misto di Quarta Categoria: il primo se lo aggiudica Niccolò Gasparri (6-3 a Rosichini), il secondo Leonardo De Santis e Isabella Marsili (7-5 6-2 all'altra compagine grossetana Gasparri-Mariotti).