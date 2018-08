Mudialito Csen: perdono le prime due della classifica

Ora sotto con le semifinali

Grosseto: Terminato il girone di qualificazione per il Mundialito over 35 di calcio a 7 Csen è tempo di semifinali. Atletico Grosseto, Ristorante Il Veliero, La Stecca e Panificio Arzilli si giocheranno le proprie possibilità di vittoria del torneo in semifinali di andata e ritorno.

Prima contro quarta e seconda contro terza. L'ultima gara del torneo ha confermato quanto visto finora, ovvero che l'Atletico Grosseto è la squadra da battere: i ragazzi di Ottobrino, già sicuri del primo posto, hanno però perso 7-2 contro La Stecca, lasciando il match ad un avversario molto più motivato. Magnani con una tripletta e Cantalino con una doppietta hanno indirizzato il match. Atletico Grosseto che ha fatto runover, La Stecca che ha mantenuto la terza poszione. Sconfitta anche per la seconda forza del torneo, già sicura della propria posizione, ovvero il Ristorante Il Veliero superato da un Panificio Arzilli tonico, e vittorioso per 3-2, grazie a Pastorelli, Narducci e Stivaletti. Gli Old Lions demoliscono invece gli Amatori Grosseto per 8-2. Vittoria a tavolino per i Veterani Sportivi sull'Alberese. Queste le semifinali: Atletico Grosseto-Panificio Arzilli e Ristorante Il Veliero-La Stecca. La classifica: Atletico Grosseto 21, Ristorante Il Veliero 16, La Stecca 15, Panificio Arzilli, Veterani Sportivi 12, Old Lions 11, Panetteria Maremma 5, Amatori Grosseto 4, Alberese 4.

Ristorante Il Veliero: Podestà G., Porta, Cardosa, Bruni, Podestà R., Monaci, Nannini, Bonucci.

Panificio Arzilli: Baiamonte, Parricchi, Valurta, Stivaletti, Hoxha, Bruni, Pastorelli.

Marcatori: Wongher, Cardosa; Pastorelli, Narducci, Stivaletti.

La Stecca: Ottaviani, Dindalini, Magnani, Borscia, Falciani, Cantalino, Sacchini, Biagetti.

Atletico Grosseto: Calabrese, Ottobrino, Trotta, Tinturini, Gamboa, Lulea, Paris, Khribech.

Marcatori: 2 Cantalino, 3 Magnani, Dindalini, Sacchini; Kribech, Trotta.

Amatori Grosseto: Valentini, Piu, Radio, Biagini, Silvestre, Morello, Bagnoli.

Old Lions: Capasso, Tridente, Lopez, Basilicata, Cantagallo, Casolaro, Caridi, Schiattarella.

Marcatori: 2 Morello; 2 Casolaro, 2 Cantagallo, 3 Lopez, Basilicata.