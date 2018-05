Grandi soddisfazioni in rosa per il Basket Follonica

Follonica: A San Vincenzo si è tenuto come di consueto il Trofeo “Fosco Carloni” appassionato dirigente di basket con Costone Siena, Virtus Siena e Mens Sana Siena e in Federazione a Firenze scomparso nel 2007.

IL Trofeo è riservato ai migliori prospetti Under 13 –sia maschili che femminili della Toscana- pertanto questo anno erano presenti 96 maschi suddivisi in 8 squadre e 48 femmine in 4.

Nel torneo femminile erano presente ben 4 2005 del Follonica Basket: Bertaccini Emma, Bertaccini Meri, Cloe Latini e Sabrina Malia.

Le 4 ragazze, che durante la stagione giocano a Follonica in Under 14 Maschie e a Livorno con Under 14 Femminile, si sono trovate divise con Bertaccini Emma e Cloe Latini nella squadra delle “Zebras” mentre Bertaccini Meri e Sabrina Malia erano inserite nelle “Dolphins”; le altre due squadre erano denominate “Tigers” e “Foxes”.

Il torneo femminile prevedeva un girone unico all’italiana con classifica finale a punti che al termine dei due giorni di gara vedeva prevalere le Zebras con 3 vittorie, seguite al secondo posto dalle Tigers con 2 vittorie ed 1 sconfitta, terze si sono piazzate le Foxes con 1 vittoria e due sconfitte e quarte le Dolphins senza vittorie.

Al di là del risultato del campo che ha visto 2 delle 4 ragazze salire sul gradino più alto della manifestazione, grande è la soddisfazione per il Basket Follonica che pur non avendo un settore femminile era la società con il maggior numero di atlete presenti.

Da questo gruppone di 48 saranno selezionate un numero più ristretto di atlete dalle quali poi passare alla futura Selezione Toscana Femminile Under 14.

Un grosso in bocca al lupo a tutte e 4 le nostre “Bimbe”!