Il Triathlon sprint cittÃ  di Livorno regala al Triathlon Grosseto asd due podi di categoria

Il Triathlon sprint città di Livorno regala al Triathlon Grosseto asd due podi di categoria

Con Claudio Tondini e Marco Biagioni.



Grosseto: In un momento di tregua meteorologica, domenica 6 maggio circa 300 atleti da tutta Italia si sono dati appuntamento a Livorno per una manifestazione di Triathlon su distanza sprint. Per il Triathlon Grosseto asd erano presenti Caprini Irio, Polidori Giovanni, Tondini Claudio, Senesi Alessio, Ciregia Riccardo, Biagioni Marco e Ammalati Giancarlo. Mare calmo e strade asciutte hanno permesso lo svolgersi di una gara ad altissimi livelli su di un percorso con caratteristiche molto veloci.

La compagine maremmana dopo le ottime prestazioni delle ultime gare confermano un inizio stagione davvero promettente, conquistando posizioni assolute di rilievo.



Primo della spedizione Tondini 22^ assoluto e 3^ di categoria, a seguire Biagioni 35^ e 3^ di categoria, Senesi 38^, Ammalati 75^, Polidori 85^, Caprini 98^ e Ciriegia 169^.Soddisfazione per tutti gli atleti che vedono confermarsi le prime aspettative di questa stagione appena agli esordi. Prossimo appuntamento il triathlon sprint di Lerici in Liguria, valido come campionato italiano vigili del fuoco.