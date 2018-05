Il giovane tennista Alessandro Parigi alle Finali Nazionali di Tennis dei Giochi Sportivi Studenteschi

Grosseto: Dal 25 al 28 Aprile presso i campi dei 2 Circoli ASD Genoa Tennis School e ASD Valletta Cambiaso di Genova si sono svolte le Finali Nazionali di Tennis per la categoria Allievi dei Giochi Sportivi Studenteschi. Il giovane tennista Alessandro Parigi, attualmente in forza al C. T. Grosseto, si è qualificato per partecipare a questa importante kermesse in rappresentanza, come individualista, della Toscana e del Polo Liceale “ P. Aldi” di Grosseto.

L’atleta maremmano in tre incontri è riuscito a qualificarsi alla Finale del tabellone degli individualisti e a ben figurare conquistando un meritatissimo secondo posto e il titolo di vice - campione nazionale contro un avversario di categoria superiore alla sua.

Bilancio sicuramente positivo e grande soddisfazione per il Dirigente Scolastico del Polo Liceale “ P. Aldi” Dott. Roberto Mugnai e per gli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive, dell’Indirizzo Sportivo, che lo hanno seguito durante le fasi di qualificazione Provinciale e Regionale, Prof.ssa Sonia Bonari e Prof. Lorenzo Bruno, i quali si complimentano con Alessandro per il prestigioso risultato ottenuto.