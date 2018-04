Continua senza ostacoli la corsa dellâ€™Under 14 alla Final Six

Continua senza ostacoli la corsa dell’Under 14 alla Final Six

Follonica: Vittoria facile quella del gruppo Under 14 Regionale a Lucca domenica 22 aprile alle ore 18, nella prima di ritorno della seconda fase valida per l’accesso alle Final Six di Coppa Toscana.

Il Follonica ha sbancato il campo della Libertas Lucca per 79-34 in una gara mai in discussione. Nonostante alcune assenze il gruppo ha avuto un ottimo approccio alla gara e ha chiuso subito l’incontro volando sul 30-5 alla fine del primo quarto. Tutti hanno avuto molti minuti in campo facendosi sempre trovare pronti.

Prossima gara, ancora non particolarmente difficile a Pisa contro il Dream Basket domenica 29 alle ore 18.30.

Follonica guida il girone a quota 22 frutto di 11 vittorie in 11 partite e già da questa partita potrebbe chiudere matematicamente al primo posto con tre giornate di anticipo ma sarà importante non deconcentrarsi perché un percorso netto potrebbe portare il gruppo di Luca Triglia ad entrare direttamente in semifinale senza passare da un ulteriore spareggio



Prossimo turno Dream Pisa-Follonica, Rosignano-Lucca, Volterra-Castelnuovo, Pielle Li-Ies Pisa.