Atletica: Grosseto, vittoria in casa per le staffette dei ragazzi biancorossi

Grosseto: Continua il buon momento per la squadra under 14 dell’Atletica Grosseto Banca Tema, che stavolta si toglie la soddisfazione di vincere due gare in casa. Nella terza giornata della Coppa Toscana, organizzata dalla società biancorossa al campo Zauli del capoluogo maremmano, arriva infatti una splendida doppietta nelle staffette 4x100 metri.

Entrambi i quartetti riescono a conquistare il successo: nella prova maschile davanti a tutti Leonardo Bernazzi, Romeo Monaci, Luis Garcia e Mattia Piatto in 54”4, al femminile Luna Citerni, Ilaria Regina, Erianna Benedetti e Noah Castelli con 56”8. Non mancano i piazzamenti di rilievo a livello individuale con tre atleti nei primi sei della graduatoria finale: terzo posto nel triathlon di Romeo Monaci che precede Mattia Piatto, quarto in classifica, e Andrea Fatarella che coglie la sesta posizione.

Nel triathlon ragazze quinta Noah Castelli dopo aver centrato il secondo posto con 4.30 nel lungo in cui Erianna Benedetti è sesta (3.94), mentre Chiara Galatolo sale sul terzo gradino del podio nel lancio del vortex con 33.45. Due secondi posti tra i ragazzi con Romeo Monaci che salta 1.43 nell’alto, ma è anche quarto nei 60 ostacoli (9”6) e sesto nel peso (10.59) per un’ottima prestazione complessiva, e Andrea Fatarella con 9”3 sui 60 ostacoli, invece Mattia Piatto chiude quarto nel peso con 10.92 e quinto sui 60hs in 10”1. Ecco tutti i piazzamenti del triathlon nel dettaglio.

Ragazzi: 3. Romeo Monaci; 4. Mattia Piatto; 6. Andrea Fatarella; 12. Gabriele Giacomelli; 14. Luis Garcia; 18. Daniele Bardelli; 24. Davide Chiodo; 25. Christian Galatolo; 26. Lorenzo Benedetti; 28. Leonardo Bernazzi; 29. Tommaso Bologni; 33. Alessio Nocentini; 37. Mirko Contini; 38. Yves Serafini; 43. Giulio Cesare Ronzini.

Ragazze: 5. Noah Castelli; 13. Ilaria Regina; 14. Erianna Benedetti; 21. Chiara Galatolo; 23. Luna Citerni; 24. Viola Grascelli; 25. Anna Vergni; 30. Larissa Cerulli; 31. Angelica Fei; 33. Margherita Breschi; 34. Sofia Sclano; 38. Cecilia Fiorillo; 40. Arianna Cipriani; 41. Viola Roma; 44. Viola Collesi; 53. Chantal Carosi; 59. Asia Porfiri; 60. Angelica Schiano.

Nella foto i ragazzi grossetani festeggiano le vittorie