Torna in Maremma la 'Champions Club Italia'

Scarlino: Dal 28 aprile al 1 maggio 2018 in Maremma Toscana parteciperanno ad un torneo di calcio a 5, “Champions Club Italia ”, circa 270 ragazzi di 12-13 anni provenienti da

tutt’Italia (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Taranto, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Prato, Torino, Modena e Verona).



L’organizzazione dell’evento è affidata alla Scuola Sportiva ELIS con sede in Roma.

La Scuola Sportiva ELIS è una società a responsabilità limitata senza fini di lucro nata nel 1966. Sviluppa attività di educazione allo sport combinate con l’educazione alle qualità umane per ragazzi e adulti.



Il torneo è realizzato con la collaborazione dell'azienda Pix Media Group, gruppo leader nel settore dei prodotti per la scuola.



Alla base di questa attività si trova un progetto formativo denominato “Club” per pre-adolescenti e adolescenti che ha per scopo la formazione integrale del ragazzo attraverso un uso intelligente del tempo libero (attività extrascolastiche pomeridiane, week-end eperiodi di vacanza). Si tratta di aiutare i ragazzi a diventare persone oneste, che sanno lavorare e aiutare gli altri.

E' confermata anche nel 2018 la sede dell'attività: la cornice affascinante della Maremma Toscana, per la precisione il Villaggio Vacanze "Casa in Maremma", sito in loc.Castellina, Scarlino.



Il torneo Champions Club coinvolge oltre 400 persone in tutt'Italia tra genitori, staff, giocatori e sostenitori: per 4 giorni l'allegria e lo sport saranno faranno da padrone della manifestazione: un momento per testimoniare che il calcio può ancora trasmettere sani valori.