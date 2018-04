Lâ€™Associazione Skeep ai Campionati Regionali F.I.S.D.I.R. di atletica leggera

L’Associazione Skeep ai Campionati Regionali F.I.S.D.I.R. di atletica leggera

Grosseto: L’Associazione Skeep parteciperà domani, domenica 8 aprile, ai Campionati Regionali F.I.S.D.I.R. di atletica leggera che si svolgeranno allo stadio Castellani di Montelupo Fiorentino, organizzati dalla stessa Federazione con la collaborazione della locale Atletica Sport Toscana.

Nutrita la rappresentanza grossetana, che gareggerà, dopo la cerimonia di apertura, per l’intera mattinata, con i seguenti atleti: Michele Famà, Emanuele Coccoluto, Michele Socci e Masha Brughi (50 metri e salto in lungo); Davide Bocchi e Lorenzo Mussio (50 e 150 metri); Nicola Grasso (150 e 300 metri).

E’ il primo appuntamento agonistico fuori provincia per gli atleti speciali della società di Cristiana Artuso: una giornata importante, dunque, per questi ragazzi, che potranno fare preziosa esperienza e raccogliere soddisfazione per il lavoro svolto. Nonostante una preparazione non ottimale a causa delle avverse condizioni climatiche (che non hanno permesso un’assidua frequentazione delle piste del campo Zauli, limitando gli allenamenti alla sola palestra), nell’entourage grossetano c’è la

fondata speranza di ben figurare.