Atletica: vittoria all’esordio in pista per gli under 14 grossetani

Tornano in gara gli under 14 dell’Atletica Grosseto Banca Tema.

Grosseto: La stagione su pista dei ragazzi maremmani riparte come si era conclusa quella invernale: con una vittoria. Dopo aver conquistato i campionati regionali di corsa campestre, i giovani biancorossi si mettono in evidenza nella prova inaugurale della Coppa Toscana a Livorno con il successo di Noah Castelli nel triathlon ragazze, maturato grazie al terzo posto parziale sui 1000 metri in 3’39”4 e al quarto nei 60 in 8”6, oltre al quindicesimo nell’alto con 1.20.

Anche per i maschi c’è un podio individuale nel triathlon con la terza posizione di Mattia Piatto che si aggiudica ben due gare. Infatti il maremmano conferma le sue qualità di mezzofondista dopo il titolo toscano di cross, vincendo i 1000 metri in 3’17”8, ma si dimostra pure un ottimo saltatore primeggiando nel lungo con un balzo a 5.09, mentre nel vortex lancia 21.85. Nella top ten di giornata finiscono in tutto sei atleti grossetani: al femminile quinta Luna Citerni, molto costante nelle tre discipline, e decima Larissa Cerulli (che arriva sesta nei 1000 in 3’45”1), tra i ragazzi sesto Andrea Fatarella (brillante quarto nei 1000 in 3’21”3) e nono Mirko Contini. Ecco tutti i piazzamenti del triathlon nel dettaglio.

Ragazzi: 3. Mattia Piatto; 6. Andrea Fatarella; 9. Mirko Contini; 15. Gabriele Giacomelli; 19. Daniele Bardelli; 28. Leonardo Bernazzi; 35. Tommaso Bologni; 52. Matteo Pifferi; 54. Pasqualino Nunziata; 56. Davide Chiodo; 57. Samuele Giusti; 59. Lorenzo Benedetti; 94. Yves Serafini; 95. Luis Garcia; 97. Leonardo Perugi.

Ragazze: 1. Noah Castelli; 5. Luna Citerni; 10. Larissa Cerulli; 19. Angelica Fei; 22. Viola Grascelli; 26. Arianna Benedetti; 41. Sofia Sclano; 42. Ilaria Regina; 57. Chantal Carosi; 60. Chiara Galatolo; 66. Cecilia Fiorillo; 68. Arianna Cipriani; 71. Viola Roma; 77. Margherita Breschi; 81. Viola Collesi; 84. Francesca Santiccioli.