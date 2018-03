Iscrizioni aperte al quarto rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia

Dal 9 marzo sino al 2 aprile, saranno accolte le richieste di adesione alla gara, confermata con lo stesso percorso dell’anno passato. Ribadito il forte legame con il territorio, con interessati i territori dei comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta. Vi sarà ancora il Memorial Leo Tucci.

Follonica: Dalla giornata del 9 marzo sino al 2 aprile, sarà possibile iscriversi al 4° Rally Colline Metallifere e della Val di Cornia, terza gara dell’anno in Toscana, in programma per il 7/8 aprile, con sede a Piombino.

Dopo le “grandi manovre” dello scorso anno quando, da parte dell’organizzatore Maremma Corse 2.0 venne operato un cambio radicale del format di gara e della logistica, la gara si presenta con delle riconferme e con alcune novità.

Non cambierà il percorso, che sarà uguale alla passata edizione e verrà riproposta la cerimonia di partenza a Piombino, in Corso Italia (sede anche dell’arrivo), alle ore 20,00 del sabato, iniziativa che appunto nel 2017 ha riscosso ampi consensi sia dagli attori della gara che dall’intera città, la quale conobbe un notevole afflusso di appassionati ed addetti ai lavori. Due le Prove Speciali previste, da ripetere tre volte, per 36 chilometri di distanza competitiva, sul totale di 201,650. Sarannola “Campiglia” di 5,00 chilometri e la celebre “Sassetta”, di 7,00 chilometri.

Due percorsi di grande contenuto tecnico che già lo scorso anno produssero momenti di grande agonismo e spettacolo, certamente attesi anche quest’anno.

Cambia parte della logistica, per rendere la gara ancora più snella, per non creare disagio ai concorrenti ed alle squadre: le verifiche sportive e tecniche pre gara saranno in centro a Piombino, in Via Ferrer ed il Parco Assistenza sarà a Venturina, all'interno della Fiera, un luogo certamente adatto ad accogliere i mezzi delle squadre.

CONFERMATO IL “MEMORIAL LEO TUCCI”, IL RICORDO DI UN GRANDE SPORTIVO

La gara sarà anche il “Memorial Leonardo Tucci”, intitolato al driver originario della bassa provincia livornese, prematuramente scomparso nel 2012, uno sportivo di alto livello e carisma, il cui ricordo è ancor oggi molto forte. Si premierà, con un trofeo d’onore, il miglior riscontro cronometrico assoluto sulla Prova Speciale di Campiglia, mentre il premio “L’A7 per Leo” sarà destinato ai primi tre della classe A7 (2000 cc.) con un rimborso parziale della tassa di iscrizione a scalare da 250, 150, 100 Euro.

GRANDE E CONVINTO SOSTEGNO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Particolarmente soddisfatta l’organizzazione, che ha trovato ampia disponibilità e sostegno dalle Amministrazioni comunali di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta.

Tutte sono convinte della forte valenza dell’evento per l’immagine e la comunicazione del territorio in un periodo peraltro destagionalizzato. Il “turismo emozionale”, indotto direttamente dalla gara con i suoi attori (gli equipaggi), addetti ai lavori e appassionati sportivi, é certamente forma di ospitalità di nicchia, ma affianca ed amplia l’offerta turistica classica per attirare nuovi visitatori nei luoghi stessi ove si svolge il rally.

Apertura Iscrizioni Venerdi 9 Marzo 2018

Chiusura Iscrizioni Lunedi 2 Aprile 2018

Distribuzione Road Book

Sabato 7 Aprile 2018 ore 8:00 – 11:00 a Suvereto – Bar Enoteca La Barona

Ricognizioni Percorso

Sabato 7 Aprile 2018 ore 8:30 – 12:30

Verifiche Sportive

Sabato 7 Aprile 2018 - Piombino ore 13:30 – 17:30

Verifiche Tecniche

Sabato 7 Aprile 2018 - Piombino – Via Ferrer ore 14:00 – 18:00

Shakedown

Sabato 7 Aprile 2018 Loc. Cafaggio – Tratto iniziale PS 1-3-5 ore 15:30 – 18:30

Cerimonia di Partenza

Sabato 7 Aprile 2018 - Piombino – Corso Italia ore 20:01

Ingresso Parco Partenza

Sabato 7 Aprile 2018 - Venturina – Dolce Caffè ore 20:30

Partenza Primo Concorrente

Domenica 8 Aprile 2018 - Venturina – Dolce Caffè ore 8:30

Arrivo Primo Concorrente

Domenica 8 Aprile 2018 - Piombino – Corso Italia ore 16:32

