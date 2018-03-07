Atletica, Grosseto: 127 azzurri in raduno a fine marzo!

Da mercoledì 28 a sabato 31, il grande stage under 20 di primavera con 27 velocisti, 19 ostacolisti, 8 specialisti delle prove multiple, 26 saltatori, 23 mezzofondisti, 7 marciatori e 17 lanciatori
Grosseto: La città si tinge d’azzurro con l’atletica. Il capoluogo maremmano accoglierà infatti il grande raduno di primavera, da mercoledì 28 a sabato 31 marzo, che vede convocati ben 127 giovani della Nazionale under 20. Mai così tanti, perché stavolta tutti i settori saranno impegnati nella stessa località.
Nel dettaglio si tratta di 63 ragazzi e 64 ragazze, di questi 33 sono allievi (nati 2001-2002) e 92 juniores (nati 1999-2000). Tra di loro ci sono 27 velocisti, 19 ostacolisti, 8 specialisti delle prove multiple, 26 saltatori, 23 mezzofondisti, 7 marciatori e 17 lanciatori. Prosegue e si rafforza quindi ancora di più il legame tra la città e l’atletica, dopo il successo degli Europei under 20 svolti nella scorsa estate. Tutti gli atleti saranno affiancati dai rispettivi tecnici sociali e sotto la supervisione dello staff sanitario e di valutazione federale.
“Il raduno di fine marzo - spiega il direttore tecnico del settore giovanile e allo sviluppo Stefano Baldini - sarà un po’ la cerniera tra la stagione invernale e quella estiva proiettata sulle rassegne internazionali di categoria ovvero gli Europei under 18 a Gyor, in Ungheria, i Mondiali under 20 di Tampere, in Finlandia, e le Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. In questo senso il monitoraggio e la programmazione dell’attività giocano un ruolo fondamentale per presentarsi al meglio a questi importanti appuntamenti in azzurro”.
Raduno nazionale giovanile - Grosseto, 28-31 marzo - Elenco convocati (fonte http://www.fidal.it)
|SPECIALITA'
|ATLETA
|SOCIETA'
|VELOCITA'
|ELEONORA
|ALBERTI
|N. ATL. VARESE
|VELOCITA'
|AURORA
|BERTON
|LIBERTAS FRIUL PALMANOVA
|VELOCITA'
|CLARISSA
|BOLESO
|ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.
|VELOCITA'
|ALESSANDRA
|BONORA
|ATL. RODENGO SAIANO MICO
|VELOCITA'
|NOEMI
|CAVALLERI
|POL. OLONIA
|VELOCITA'
|ZAYNAB
|DOSSO
|G.S. FIAMME AZZURRE
|VELOCITA'
|CHIARA
|GALA
|A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA
|VELOCITA'
|CHIARA
|GHERARDI
|ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
|VELOCITA'
|ANGELICA
|GHERGO
|TEAM ATLETICA MARCHE
|VELOCITA'
|DALIA
|KADDARI
|AS TESPIENSE QUARTU
|VELOCITA'
|MOILLET
|KOUAKOU
|ATL.VICENTINA
|VELOCITA'
|REBECCA
|MENCHINI
|ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI
|VELOCITA'
|LETIZIA
|TISO
|BRACCO ATLETICA
|VELOCITA'
|ELISABETTA
|VANDI
|ATL. AVIS MACERATA
|VELOCITA'
|MARGHERITA
|ZUECCO
|ATL.VICENTINA
|VELOCITA'
|LORENZO
|BENATI
|ATL. ROMA ACQUACETOSA
|VELOCITA'
|ENRICO
|CAVAGNA
|ATLETICA TRENTO
|VELOCITA'
|MATTIA
|DONOLA
|PRO SESTO ATL.
|VELOCITA'
|KLAUDIO
|GJETJA
|PRO SESTO ATL.
|VELOCITA'
|LORENZO
|IANES
|ATLETICA TRENTO
|VELOCITA'
|MARIO
|MARCHEI
|A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA
|VELOCITA'
|RUSKIN
|MOLINARI NWAGWU
|ATL. RICCARDI MILANO 1946
|VELOCITA'
|LORENZO
|PAISSAN
|LAGARINA CRUS TEAM
|VELOCITA'
|LORENZO
|PATTA
|SS ATL ORISTANO
|VELOCITA'
|FRANCESCO DOMENICO
|ROSSI
|GEAS ATLETICA
|VELOCITA'
|EDOARDO
|SCOTTI
|C.U.S. PARMA
|VELOCITA'
|DAVID
|ZOBBIO
|BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL
|OSTACOLI
|VERONICA
|BESANA
|ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.
|OSTACOLI
|FABRIZIA
|DE MEO
|U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA
|OSTACOLI
|REBECCA
|GENNARI
|N. ATL. VARESE
|OSTACOLI
|DESOLA
|OKI
|G.S. FIAMME ORO PADOVA
|OSTACOLI
|VALERIA
|PACCAGNELLA
|BRACCO ATLETICA
|OSTACOLI
|ANNA
|POLINARI
|FONDAZIONE M. BENTEGODI
|OSTACOLI
|EMMA
|SILVESTRI
|COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET
|OSTACOLI
|GRETA
|ZUCCARINI
|ASD U.S. ATERNO PESCARA
|OSTACOLI
|CHITURU
|ALI
|UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD
|OSTACOLI
|GIACOMO
|BERTONCELLI
|ATL. INSIEME VERONA
|OSTACOLI
|MATTIA
|DI PANFILO
|A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA
|OSTACOLI
|GIUSEPPE
|FILPI
|A.S.D. ATL. AGROPOLI
|OSTACOLI
|SAMUELE
|LICATA
|A.S. DIL. MILONE
|OSTACOLI
|GIULIO
|LUCIANI
|RCF ROMA SUD
|OSTACOLI
|MATTIA
|MONTINI
|ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.
|OSTACOLI
|LORENZO
|PAGANINI
|PRO SESTO ATL.
|OSTACOLI
|LEONARDO
|PUCA
|A.S.D. ATLETICA L'AQUILA
|OSTACOLI
|VIERI
|RIGHI
|TOSCANA ATLETICA FUTURA
|OSTACOLI
|ALESSANDRO
|SIBILIO
|ATL. RICCARDI MILANO 1946
|PROVE MULTIPLE
|ALICE
|BOASSO
|A.S.D. ATL. FOSSANO '75
|PROVE MULTIPLE
|TEUTA
|CALA
|ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
|PROVE MULTIPLE
|GLORIA
|GOLLIN
|ATL.VICENTINA
|PROVE MULTIPLE
|RICCARDO
|FILIPPINI
|ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
|PROVE MULTIPLE
|MARCO
|GEROLA
|N.ATL. FANFULLA LODIGIANA
|PROVE MULTIPLE
|RICCARDO
|MIGLIETTA
|ATL. VICENTINA
|PROVE MULTIPLE
|LORENZO
|NAIDON
|U.S. QUERCIA TRENTINGRANA
|PROVE MULTIPLE
|ALESSANDRO
|SION
|S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.
|SALTI
|RACHELE
|BOVO
|ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA
|SALTI
|VERONICA
|CRIDA
|UNIONE GIOVANE BIELLA
|SALTI
|PAMELA
|CROCE
|U.S. QUERCIA TRENTINGRANA
|SALTI
|BIANCA
|GARIBALDI DEVOTO
|CUS PRO PATRIA MILANO
|SALTI
|SIMONE
|DI CERBO
|ENTERPRISE SPORT & SERVICE
|SALTI
|MARIA ROBERTA
|GHERCA
|ASD ATLETICA VELLETRI
|SALTI
|LARISSA
|IAPICHINO
|ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.
|SALTI
|MARTA
|MORARA
|ATL. LUGO
|SALTI
|REBECCA
|PAVAN
|GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949
|SALTI
|IDEA
|PIERONI
|ATL. VIRTUS CR LUCCA
|SALTI
|LAURA
|PIROVANO
|ATLETICA MONZA
|SALTI
|GIORGIA
|SANSA
|LIBERTAS FRIUL PALMANOVA
|SALTI
|CAMILLA
|VIGATO
|GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949
|SALTI
|GIACOMO
|BELLI
|ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO
|SALTI
|SIMONE
|BIASUTTI
|TRIESTE ATLETICA
|SALTI
|ANDREA
|DALLAVALLE
|ATL. PIACENZA
|SALTI
|IVAN
|DE ANGELIS
|FIAMME GIALLE G. SIMONI
|SALTI
|DAVIDE
|FAVRO
|ATLETICA CANAVESANA
|SALTI
|LORENZO
|MANTENUTO
|ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO
|SALTI
|ANDREA
|MARIN
|ATL. VICENTINA
|SALTI
|ANDREA
|MOTTA
|ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
|SALTI
|DENIS
|RIGAMONTI
|ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
|SALTI
|DAVIDE
|ROSSI
|ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD
|SALTI
|GABRIELE
|TOSTI
|BERGAMO STARS ATLETICA
|SALTI
|VERONICA
|ZANON
|ATLETICA VIS ABANO
|SALTI
|FRANCESCA
|ZAFRANI
|ATL. ARCS CUS PERUGIA
|MEZZOFONDO
|NADIA
|BATTOCLETTI
|G.S. FIAMME AZZURRE
|MEZZOFONDO
|LUDOVICA
|CAVALLI
|S.S.TRIONFO LIGURE
|MEZZOFONDO
|MICHELA
|CESARO'
|C.U.S. TORINO
|MEZZOFONDO
|ELOISA
|COIRO
|ATL. ROMA ACQUACETOSA
|MEZZOFONDO
|ELISA
|DUCOLI
|FREE-ZONE
|MEZZOFONDO
|ASSIA
|EL MAAZI
|S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.
|MEZZOFONDO
|SOPHIA
|FAVALLI
|FREE-ZONE
|MEZZOFONDO
|FLAVIA
|FERRARI
|ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
|MEZZOFONDO
|MARGHERITA
|MESCOLOTTO
|ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO
|MEZZOFONDO
|ELISA
|PALMERO
|ASDP ATLETICA PINEROLO
|MEZZOFONDO
|LINDA
|PALUMBO
|ATLETICA CLARINA TRENTINO
|MEZZOFONDO
|GAIA
|SABBATINI
|ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO
|MEZZOFONDO
|MARTINA
|TOZZI
|FIAMME GIALLE G. SIMONI
|MEZZOFONDO
|LUCA
|ALFIERI
|P.B.M. BOVISIO MASCIAGO
|MEZZOFONDO
|PIETRO
|ARESE
|S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.
|MEZZOFONDO
|CARMELO
|CANNIZZARO
|A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA
|MEZZOFONDO
|ANTONIO
|CATALLO
|U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA
|MEZZOFONDO
|GIOVANNI
|CROTTI
|ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
|MEZZOFONDO
|MICHELE
|DE BERTI
|A.S. LA FRATELLANZA 1874
|MEZZOFONDO
|RICCARDO
|GADDONI
|ATL. IMOLA SACMI AVIS
|MEZZOFONDO
|GIOVANNI
|GATTO
|U.S. QUERCIA TRENTINGRANA
|MEZZOFONDO
|FRANCESCO
|GUERRA
|RCF ROMA SUD
|MEZZOFONDO
|ANDREA
|ROMANI
|ATL. RICCARDI MILANO 1946
|MARCIA
|ANDRADA LAVINIA
|LACATUS
|P.B.M. BOVISIO MASCIAGO
|MARCIA
|VALERIA
|DISABATO
|ATLETICA 2005
|MARCIA
|DIEGO
|CHIRIVI'
|C.U.S. TORINO
|MARCIA
|NICOLAS
|FANELLI
|ATL. AMATORI CISTERNINO
|MARCIA
|DAVIDE
|FINOCCHIETTI
|ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO
|MARCIA
|DAVIDE
|MARCHESI
|ATL. RICCARDI MILANO 1946
|MARCIA
|RICCARDO
|ORSONI
|C.U.S. PARMA
|LANCI
|FEDERICA
|BOTTER
|ATL BRUGNERAPN FRIULINTAGLI
|LANCI
|CECILIA
|DESIDERI
|ATL. STUD.RIETI ANDREA MILARDI
|LANCI
|DILETTA
|FORTUNA
|ATL.VICENTINA
|LANCI
|SYDNEY
|GIAMPIETRO
|G.A. FIAMME GIALLE
|LANCI
|ISABELLA
|MARTINIS
|ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD
|LANCI
|JESSICA
|MAZZOLA
|A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA
|LANCI
|EMMA
|PERON
|ATL.VICENTINA
|LANCI
|CAROLINA
|VISCA
|FIAMME GIALLE G. SIMONI
|LANCI
|SARA
|ZABARINO
|A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA
|LANCI
|SARA
|ZUCCARO
|A.ATL. FABRIANO
|LANCI
|ALESSIO
|DI BLASIO
|TRIESTE ATLETICA
|LANCI
|GREGORY
|FALCONI
|G. ALPINISTICO VERTOVESE
|LANCI
|MICHELE
|FINA
|ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI
|LANCI
|CARMELO ALESSANDRO
|MUSCI
|ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA
|LANCI
|GIORGIO
|OLIVIERI
|TEAM ATLETICA MARCHE
|LANCI
|ALESSANDRO
|PACE
|FIAMME GIALLE G. SIMONI
|LANCI
|ANDREA
|PROIETTI
|ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI