Atletica, Grosseto: 127 azzurri in raduno a fine marzo!

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Italia_Grosseto2017.jpgDa mercoledì 28 a sabato 31, il grande stage under 20 di primavera con 27 velocisti, 19 ostacolisti, 8 specialisti delle prove multiple, 26 saltatori, 23 mezzofondisti, 7 marciatori e 17 lanciatori

Grosseto: La città si tinge d’azzurro con l’atletica. Il capoluogo maremmano accoglierà infatti il grande raduno di primavera, da mercoledì 28 a sabato 31 marzo, che vede convocati ben 127 giovani della Nazionale under 20. Mai così tanti, perché stavolta tutti i settori saranno impegnati nella stessa località.

Nel dettaglio si tratta di 63 ragazzi e 64 ragazze, di questi 33 sono allievi (nati 2001-2002) e 92 juniores (nati 1999-2000). Tra di loro ci sono 27 velocisti, 19 ostacolisti, 8 specialisti delle prove multiple, 26 saltatori, 23 mezzofondisti, 7 marciatori e 17 lanciatori. Prosegue e si rafforza quindi ancora di più il legame tra la città e l’atletica, dopo il successo degli Europei under 20 svolti nella scorsa estate. Tutti gli atleti saranno affiancati dai rispettivi tecnici sociali e sotto la supervisione dello staff sanitario e di valutazione federale.

“Il raduno di fine marzo - spiega il direttore tecnico del settore giovanile e allo sviluppo Stefano Baldini - sarà un po’ la cerniera tra la stagione invernale e quella estiva proiettata sulle rassegne internazionali di categoria ovvero gli Europei under 18 a Gyor, in Ungheria, i Mondiali under 20 di Tampere, in Finlandia, e le Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. In questo senso il monitoraggio e la programmazione dell’attività giocano un ruolo fondamentale per presentarsi al meglio a questi importanti appuntamenti in azzurro”.

Raduno nazionale giovanile - Grosseto, 28-31 marzo - Elenco convocati (fonte http://www.fidal.it)

SPECIALITA' ATLETA   SOCIETA'
VELOCITA' ELEONORA ALBERTI N. ATL. VARESE
VELOCITA' AURORA BERTON LIBERTAS FRIUL PALMANOVA
VELOCITA' CLARISSA BOLESO ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.
VELOCITA' ALESSANDRA BONORA ATL. RODENGO SAIANO MICO
VELOCITA' NOEMI CAVALLERI POL. OLONIA
VELOCITA' ZAYNAB DOSSO G.S. FIAMME AZZURRE
VELOCITA' CHIARA GALA A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA
VELOCITA' CHIARA GHERARDI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
VELOCITA' ANGELICA GHERGO TEAM ATLETICA MARCHE
VELOCITA' DALIA KADDARI AS TESPIENSE QUARTU
VELOCITA' MOILLET KOUAKOU ATL.VICENTINA
VELOCITA' REBECCA MENCHINI ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI
VELOCITA' LETIZIA TISO BRACCO ATLETICA
VELOCITA' ELISABETTA VANDI ATL. AVIS MACERATA
VELOCITA' MARGHERITA ZUECCO ATL.VICENTINA
VELOCITA' LORENZO BENATI ATL. ROMA ACQUACETOSA
VELOCITA' ENRICO CAVAGNA ATLETICA TRENTO
VELOCITA' MATTIA DONOLA PRO SESTO ATL.
VELOCITA' KLAUDIO GJETJA PRO SESTO ATL.
VELOCITA' LORENZO IANES ATLETICA TRENTO
VELOCITA' MARIO MARCHEI A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA
VELOCITA' RUSKIN MOLINARI NWAGWU ATL. RICCARDI MILANO 1946
VELOCITA' LORENZO PAISSAN LAGARINA CRUS TEAM
VELOCITA' LORENZO PATTA SS ATL ORISTANO
VELOCITA' FRANCESCO DOMENICO ROSSI GEAS ATLETICA
VELOCITA' EDOARDO SCOTTI C.U.S. PARMA
VELOCITA' DAVID ZOBBIO BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL
       
OSTACOLI VERONICA BESANA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.
OSTACOLI FABRIZIA DE MEO U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA
OSTACOLI REBECCA GENNARI N. ATL. VARESE
OSTACOLI DESOLA OKI G.S. FIAMME ORO PADOVA
OSTACOLI VALERIA PACCAGNELLA BRACCO ATLETICA
OSTACOLI ANNA POLINARI FONDAZIONE M. BENTEGODI
OSTACOLI EMMA SILVESTRI COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET
OSTACOLI GRETA ZUCCARINI ASD U.S. ATERNO PESCARA
OSTACOLI CHITURU ALI UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD
OSTACOLI GIACOMO BERTONCELLI ATL. INSIEME VERONA
OSTACOLI MATTIA DI PANFILO A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA
OSTACOLI GIUSEPPE FILPI A.S.D. ATL. AGROPOLI
OSTACOLI SAMUELE LICATA A.S. DIL. MILONE
OSTACOLI GIULIO LUCIANI RCF ROMA SUD
OSTACOLI MATTIA MONTINI ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.
OSTACOLI LORENZO PAGANINI PRO SESTO ATL.
OSTACOLI LEONARDO PUCA A.S.D. ATLETICA L'AQUILA
OSTACOLI VIERI RIGHI TOSCANA ATLETICA FUTURA
OSTACOLI ALESSANDRO SIBILIO ATL. RICCARDI MILANO 1946
       
PROVE MULTIPLE ALICE BOASSO A.S.D. ATL. FOSSANO '75
PROVE MULTIPLE TEUTA CALA ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
PROVE MULTIPLE GLORIA GOLLIN ATL.VICENTINA
PROVE MULTIPLE RICCARDO FILIPPINI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
PROVE MULTIPLE MARCO GEROLA N.ATL. FANFULLA LODIGIANA
PROVE MULTIPLE RICCARDO MIGLIETTA ATL. VICENTINA
PROVE MULTIPLE LORENZO NAIDON U.S. QUERCIA TRENTINGRANA
PROVE MULTIPLE ALESSANDRO SION S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.
       
SALTI RACHELE BOVO ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA
SALTI VERONICA CRIDA UNIONE GIOVANE BIELLA
SALTI PAMELA CROCE U.S. QUERCIA TRENTINGRANA
SALTI BIANCA GARIBALDI DEVOTO CUS PRO PATRIA MILANO
SALTI SIMONE DI CERBO ENTERPRISE SPORT & SERVICE
SALTI MARIA ROBERTA GHERCA  ASD ATLETICA VELLETRI
SALTI LARISSA IAPICHINO ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.
SALTI MARTA MORARA ATL. LUGO
SALTI REBECCA PAVAN GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949
SALTI IDEA PIERONI ATL. VIRTUS CR LUCCA
SALTI LAURA PIROVANO ATLETICA MONZA
SALTI GIORGIA SANSA LIBERTAS FRIUL PALMANOVA
SALTI CAMILLA VIGATO GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949
SALTI GIACOMO BELLI ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO
SALTI SIMONE BIASUTTI TRIESTE ATLETICA
SALTI ANDREA DALLAVALLE ATL. PIACENZA
SALTI IVAN DE ANGELIS FIAMME GIALLE G. SIMONI
SALTI DAVIDE FAVRO ATLETICA CANAVESANA
SALTI LORENZO MANTENUTO ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO
SALTI ANDREA MARIN ATL. VICENTINA
SALTI ANDREA MOTTA ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
SALTI DENIS RIGAMONTI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
SALTI DAVIDE ROSSI ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD
SALTI GABRIELE TOSTI BERGAMO STARS ATLETICA
SALTI VERONICA ZANON ATLETICA VIS ABANO
SALTI FRANCESCA ZAFRANI ATL. ARCS CUS PERUGIA
       
MEZZOFONDO NADIA BATTOCLETTI G.S. FIAMME AZZURRE
MEZZOFONDO LUDOVICA CAVALLI S.S.TRIONFO LIGURE
MEZZOFONDO MICHELA CESARO' C.U.S. TORINO
MEZZOFONDO ELOISA COIRO ATL. ROMA ACQUACETOSA
MEZZOFONDO ELISA DUCOLI FREE-ZONE
MEZZOFONDO ASSIA EL MAAZI S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.
MEZZOFONDO SOPHIA FAVALLI FREE-ZONE
MEZZOFONDO FLAVIA FERRARI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
MEZZOFONDO MARGHERITA MESCOLOTTO ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO
MEZZOFONDO ELISA PALMERO ASDP ATLETICA PINEROLO
MEZZOFONDO LINDA PALUMBO ATLETICA CLARINA TRENTINO
MEZZOFONDO GAIA SABBATINI ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO
MEZZOFONDO MARTINA TOZZI FIAMME GIALLE G. SIMONI
MEZZOFONDO LUCA ALFIERI P.B.M. BOVISIO MASCIAGO
MEZZOFONDO PIETRO ARESE S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.
MEZZOFONDO CARMELO CANNIZZARO A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA
MEZZOFONDO ANTONIO CATALLO U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA
MEZZOFONDO GIOVANNI CROTTI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
MEZZOFONDO MICHELE DE BERTI A.S. LA FRATELLANZA 1874
MEZZOFONDO RICCARDO GADDONI ATL. IMOLA SACMI AVIS
MEZZOFONDO GIOVANNI GATTO U.S. QUERCIA TRENTINGRANA
MEZZOFONDO FRANCESCO GUERRA RCF ROMA SUD
MEZZOFONDO ANDREA ROMANI ATL. RICCARDI MILANO 1946
       
MARCIA ANDRADA LAVINIA LACATUS P.B.M. BOVISIO MASCIAGO
MARCIA VALERIA DISABATO ATLETICA 2005
MARCIA DIEGO CHIRIVI' C.U.S. TORINO
MARCIA NICOLAS FANELLI ATL. AMATORI CISTERNINO
MARCIA DAVIDE FINOCCHIETTI ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO
MARCIA DAVIDE MARCHESI ATL. RICCARDI MILANO 1946
MARCIA RICCARDO ORSONI C.U.S. PARMA
       
LANCI FEDERICA BOTTER  ATL BRUGNERAPN FRIULINTAGLI
LANCI CECILIA DESIDERI ATL. STUD.RIETI ANDREA MILARDI
LANCI DILETTA FORTUNA ATL.VICENTINA
LANCI SYDNEY GIAMPIETRO G.A. FIAMME GIALLE
LANCI ISABELLA MARTINIS ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD
LANCI JESSICA MAZZOLA A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA
LANCI EMMA PERON ATL.VICENTINA
LANCI CAROLINA VISCA FIAMME GIALLE G. SIMONI
LANCI SARA ZABARINO A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA
LANCI SARA ZUCCARO A.ATL. FABRIANO
LANCI ALESSIO DI BLASIO TRIESTE ATLETICA
LANCI GREGORY FALCONI G. ALPINISTICO VERTOVESE
LANCI MICHELE FINA ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI
LANCI CARMELO ALESSANDRO MUSCI ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA
LANCI GIORGIO OLIVIERI TEAM ATLETICA MARCHE
LANCI ALESSANDRO PACE FIAMME GIALLE G. SIMONI
LANCI ANDREA PROIETTI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI

 

 

 

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