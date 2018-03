Continua il momento negativo per lâ€™Under 16 Elite

Continua il momento negativo per l’Under 16 Elite

Follonica: Quarrata - Follonica 48 - 40. Falliscono abbastanza clamorosamente gli under 16 di Cosimi l'appuntamento importante nell'ultima gara della prima fase sul non impossibile campo di Quarrata.

I padroni di casa, sotto di 2 lunghezze in classifica faranno parte del girone di Follonica portandosi dietro i punti della prima fase e pertanto la gara aveva una certa importanza per giocarsi una possibilità di accedere alle final four di coppa Toscana. In questo momento le squadre meglio classificate avranno 4 punti di vantaggio su Follonica che dovrà dimostrare qualcosa in più di quello che ha fatto vedere a Quarrata.

La partenza è subito sotto tono con i padroni di casa che si portano sul 9-4 grazie soprattutto alle ingenuità offensive degli ospiti che con i prima cambi hanno però una ventata di orgoglio e vanno a chiudere la prima frazione sul 9-12.

Nella seconda frazione le rotazioni chiamate da Cosimi non danno i frutti sperati ed i padroni di casa rimettono la testa avanti anche se si viaggia in sostanziale equilibrio con molti errori da entrambe le parti anche se Quarrata sembra più determinata e lotta su ogni pallone sopperendo al gap fisico. Le mani degli ospiti sono fredde ed il gioco è macchinoso e questo consente ai ragazzi di casa di andare all'intervallo lungo sul 25-24.

Alla ripresa del gioco in campo scende una squadra solamente. Follonica si affida troppo spesso a soluzioni personali che portano a pochissimi risultati mentre gli avversari, pur non trascendentali lottano su ogni pallone e riescono a racimolare un buon vantaggio e chiudendo la frazione sul 41 - 29

Al rientro in campo gli ospiti sembrano più determinati e con un ottimo pressing recuperano molti palloni ( al termine il bilancio palle recuperate perse sarà di 42 -34 ) ma ciò non basta a consentire il recupero in quanto troppi sono gli errori in fase di realizzazione ( 16/46 da due e 0/7 da tre i totali di squadra ) in una partita veramente no che si chiude senza ulteriori emozioni.

L'unica nota positiva l'aver mantenuto il vantaggio della differenza canestri se mai fosse utile in caso di arrivo in parità nella seconda fase.



Classifica di partenza seconda fase per le Final Four di Coppa Toscana:

Sinalunga, Poggibonsi e San Miniato 12, Volterra 10, Follonica 8, Laurenziana, Sestese e Quarrata 6, Versilia e Dragons Firenze 4



Il Follonica farà il proprio debutto in questa nuova fase a Sinalunga sabato 10 marzo alle ore 16 contro una delle tre capolista e sarà un termometro per capire il livello delle squadre provenienti dal girone interno della Toscana.



Prima giornata: Sinalunga-Follonica, Sestese-San Miniato, Dragons Firenze-Volterra, Laurenziana Firenze-Quarrata e Pogibonsi-Versilia.