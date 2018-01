Pallamano: La Solari Grosseto Handball inaugura il nuovo anno con tre successi pieni

Grosseto: Ferma la Serie B maschile e l'Under 15 femminile, ci pensano le due giovanili maschili a difendere i colori biancorossi ottenento entrambe il successo fuori casa. L'under 19 senza particolari difficoltà vince 30-24 in casa dell'Ambra mentre l'Under 17 passeggia ad Assisi, risultato finale 52-27, contro i padroni di casa.

Importante invece la vittoria in campionato per le ragazze di Stefano Chirone.

Le maremmane impegnate in casa, nella splendida cornice del nuovo terreno di gioco, vincono la prima partita della Coppa Femminile Toscana Umbria. A farne le spese è Pontassieve (La Torre) che perde l'incontro 28-38 con un margine nettamente superiore al successo 26-22 ottenuto, di contro, all'andata.

Buona la prova di tutto il gruppo in cui si è messa in luce Sara Seravalle, miglior realizzatrice dell'incontro. In evidenza per vena realizzativa e solidità di gioco anche Stella Maccari, Miranda Miglianti e Perla De Paoli. Durante il match il mister ha provato l'inserimento di alcune giovani leve dell'Under 15 allo scopo di farle crescere e di integrare, con moderazione, il gruppo senior con le giovanili. Al riguardo, si è ben comportata Fabiana Fracchioĺa, autrice di ben tre reti, e ha ben figutato Kristela Hika, impiegata per tutta la partita in uno dei ruoli fondamentali della difesa.

In sintesi grande prova di tutta la squadra, anche se il lavoro per una solida e convincente crescita è ancora tanto e i successi si sa non sono figli del caso.