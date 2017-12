Atletica Grosseto: il 2018 si apre in raduno per 41 azzurri

Grosseto: Il 2018 dell’atletica riparte da Grosseto con i giovani. Da martedì 2 a sabato 6 gennaio è in programma un nuovo raduno nazionale under 20 nel capoluogo maremmano, due mesi dopo quello che si è tenuto all’inizio di novembre. Al campo scuola Bruno Zauli si alleneranno infatti 41 azzurri: 16 lanciatori, 20 mezzofondisti e 5 marciatori, affiancati dai rispettivi tecnici personali e seguiti dallo staff federale.

Tra i convocati anche due atlete che sono salite sul podio agli Europei U20 di Grosseto della scorsa estate: la romana Carolina Visca, argento nel lancio del giavellotto, e la trentina Nadia Battocletti, bronzo sui 3000 metri. Poi due medagliati nel Festival olimpico della gioventù europea a Gyor, in Ungheria: la veneta Diletta Fortuna, oro nel disco, e il pugliese Carmelo Musci, argento nel peso e bronzo nel disco. Il raduno, come sempre, sarà coordinato dal direttore tecnico giovanile Stefano Baldini, dal suo vice Tonino Andreozzi e dal capitano delle squadre nazionali giovanili Gabriella Dorio. In contemporanea si svolgerà a Formia lo stage per velocità, ostacoli, salti e prove multiple. Di seguito l’elenco completo degli atleti convocati, suddiviso per settore.

Mezzofondo: Pietro Arese (Safatletica Piemonte), Simone Barontini (Sef Stamura Ancona), Nadia Battocletti (Atl. Valli di Non e Sole), Carmelo Cannizzaro (Libertas Running Modica), Antonio Catallo (Us Foggia Atl. Leggera), Ludovica Cavalli (Trionfo Ligure), Michela Cesarò (Cus Torino), Eloisa Coiro (Atl. Roma Acquacetosa), Michele De Berti (La Fratellanza 1874 Modena), Elisa Ducoli (Freezone), Assia El Maazi (Safatletica Piemonte), Sophia Favalli (Freezone), Flavia Ferrari (Studentesca Rieti Milardi), Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana), Francesco Guerra (Rcf Roma Sud), Margherita Mescolotto (Athletic Club Firex Belluno), Linda Palumbo (Atl. Clarina Trentino), Andrea Romani (Atl. Riccardi Milano 1946), Gaia Sabbatini (Atl. Gran Sasso Teramo), Martina Tozzi (Fiamme Gialle Simoni).

Marcia: Valeria Disabato (Atl. 2005), Nicolas Fanelli (Atl. Amatori Cisternino), Davide Finocchietti (Atl. Libertas Runners Livorno), Davide Marchesi (Atl. Riccardi Milano 1946), Riccardo Orsoni (Cus Parma).

Lanci: Cecilia Desideri (Studentesca Rieti Milardi), Alessio Di Blasio (Trieste Atletica), Gregory Falconi (Alpinistico Vertovese), Michele Fina (Libertas Sacile), Diletta Fortuna (Atl. Vicentina), Sydney Giampietro (Fiamme Gialle), Isabella Martinis (Atl. Malignani Libertas Udine), Jessica Mazzola (Acsi Italia Atletica), Carmelo Musci (Atl. Aden Exprivia Molfetta), Giorgio Olivieri (Team Atl. Marche), Alessandro Pace (Fiamme Gialle Simoni), Emma Peron (Atl. Vicentina), Andrea Proietti (Studentesca Rieti Milardi), Carolina Visca (Fiamme Gialle Simoni), Sara Zabarino (California Sport & Fitness), Sara Zuccaro (Atl. Fabriano).