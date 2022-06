Campionato Nazionale Femminile Bocce, pareggio tra Circolo Grossetano e Cortona

Grosseto: Reduci da buoni risultati nelle ultime giornate, le ragazze del Circolo Bocciofilo Grossetano e di Cortona Bocce si sono affrontate giovedì 2 giugno al Bocciodromo Comunale di Grosseto per l'incontro di campionato. 4-4 il punteggio finale tra due squadre che hanno fatto vedere buone cose, esprimendo tutto il loro valore già dimostrato nei turni precedenti quando le maremmane hanno battuto Possaccio e le cortonesi hanno avuto la meglio sulle bolognesi dell'Osteria Grande.

In un clima sereno e amichevole, sotto la direzione di gara del sig. Gabriele Francardi, le ragazze ospiti si portano subito avanti grazie al successo di Rosmarie Buttler ed Elisa Fanicchi per 8-2 su Rachele Maggio e Barbera Valteroni, e al doppio 8-7 ottenuto da Giulia Pierozzi su Boguslawa Ksepka al termine di due set tiratissimi. Il Grossetano rialza la testa con l'8-0 firmato Maggio-Valteroni e si va al riposo sul 3-1 per Cortona. Il Grossetano rimette subito in piedi la gara grazie all'8-0 che Ksepka-Valteroni ottengono su Buttler-AnnaMaria Giliarini e all'8-6 di Maggio-Enza Lombardi su Pierozzi-Fanicchi. Le locali la ribaltano con l'8-1 di Ksepka-Valteroni ma Pierozzi e Fanicchi ottengono un 8-6 che fissa il punteggio sul 4-4 finale.



C.B. Grossetano: Rachele Maggio, Angela Franci, Enza Lombardi, Boguslawa Ksepka, Anna Monfreda, Barbera Valteroni. Dirigente: Marisa Andreini. Tecnico: Roberto Sabatini



Cortona Bocce: Giulia Pierozzi, Rosmarie Buttler, Elisa Fanicchi, Anna Maria Giliarini, Tommasina Fiorenzi. Dirigenti: Alessandro Trenti. Tecnico: Enrico Angeletti



CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE - Girone EmiliaRomagna-Piemonte-Toscana



C.B. Grossetano (GR) - Cortona Bocce (AR) 4-4

Pol. Trem Osteria Grande (BO) - Possaccio (VB) 6-2



CLASSIFICA (tra parentesi le partite giocate)

Possaccio 13 (8)

Samamartinese 11 (6)

TREM Osteria Grande 10 (6)

C.B. Grossetano 5 (6)

Cortona Bocce 5 (6)