Ottima prova per gli Esordienti di Invictasauro al Torneo dell'Isola d'Elba

Grosseto: Anche questo fine settimana, una grande soddisfazione in casa della Scuola Calcio della ASD Invictasauro di Grosseto.

Infatti, gli Esordienti 2009 guidati da Mister Papini e Niccolini, hanno ben figurato nel torneo dell'Isola D'Elba e non sono arrivati sul podio soltanto per la differenza reti, mentre gli Esordienti 2010 di mister Mantiglioni e Betti si sono ben distinti nel primo torneo fair play Toscana-Trofeo calciopiù , dove sono arrivati secondi alle spalle dei giovani Grosseto, altrettanto bene hanno fatto Pulcini 2011 di Mister Petrella che a Roccatederighi hanno dimostrato Fare Play, sportività e Amicizie, inoltre si segnalano i primi Calci anno 2012 di Mister Niccolini, Marconi e Schiavone, che a Follonica hanno giocato veramente bene arrivando a ridosso delle prime classificate, infine i Primi Calci 2013 , di mister Demasi e Filpi, a Venturina , hanno disputato un torneo veramente importante, facendo bene e giocando un buon calcio.

Una grossa e importante soddisfazione in casa del Presidente Paolo Brocelli e naturalmente anche per i responsabili della Scuola Calcio Elite, sua per Bruni Maurizio e per tutto lo staff organizzativo.



(in foto gli Esordienti 2010)