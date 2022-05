Lorenzo Napolitano arriva in Pallavolo Grosseto

Grosseto: Arriva in Società un nuovo allenatore-preparatore, Lorenzo Napolitano.

“Inizio a giocare all'età di 13 anni nella Società Pallavolo Maremma con Carol Pacube. Poi - ci racconta - dopo continuo con Gigi Ferraro fino all’età di 17 anni.

Sono andato poi a fare un esperienza di un anno in Trentino nella Società Volano Volley. Tornato a Grosseto sono andato a giocare nella Società INVICTA VOLLEYBALL dove attualmente gioco palleggiatore nella prima squadra di Serie B e alleno 2 gruppi nel settore giovanile.

Nel frattempo sto continuato gli studi, nell'ambito dell'educazione fisica, e nel mese di Settembre discuteró la tesi di laurea.

Ho accettato subito l’offerta della Società Pallavolo Grosseto per il progetto sportivo presentatomi e anche per l'opportunità che mi ha dato e cioè quella di trasformare la mia passione in una vera e propia attività. Di sicuro il mio impegno per questo sarà totale.”

Lorenzo arriva in Società con il compito di allenare dei gruppi nel settore giovanile e seguire la preparazione atletica dei gruppi Under. A Lorenzo vanno i migliori auguri di buon lavoro.