Torneo delle Regioni: convocati 13 talenti del Bsc Grosseto per la Toscana

Il torneo, sia per il baseball che per il softball, si svolgerà dal 16 al 19 giugno in Lombardia.



Grosseto: Sono state diramate le liste delle convocazioni per la rappresentativa della Regione Toscana per la partecipazione al Torneo delle Regioni 2022, per le categorie Junior league e Little league di softball e per Senior e Junior league di baseball.

Il Bsc Grosseto 1952 si rivela, ancora una volta, una ricca fucina di talenti alla quale il team toscano attinge con decisione. Ecco tutti i nomi dei convocati biancorissi: Ester De Rosa, Beatrice Innocenti e Mariasole Torre per la Little league di softball; Bianca Lapalorcia, Ginevra Fontana e Giorgia Franceschelli per la Junior league di softball; Matteo De Rosa e Thomas Lisci per la Senior league di baseball, con Matteo Bettazzi e Tommaso Garcia in qualità di riserve; Alessandro Dragoni, Matteo Galli e Lorenzo Orlandini per la Junior league di baseball. Il Torneo delle Regioni si svolgerà in Lombardia, dal 16 al 19 giugno.





(foto di Michele Guerrini)