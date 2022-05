Le finali nazionali di Hockey Under 11 alle Giornate Europee dello Sport

Castiglione della Pescaia: Nell’ultimo weekend che porta alla Festa della Repubblica del 2 giugno e in attesa dello spettacolo pirotecnico con musiche dei Rondò veneziano di domenica 5 giugno, le Giornate europee dello sport,

manifestazione ideata dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, giunta quest’anno alla settima edizione, hanno in programma molti appuntamenti sia sportivi, che interessanti eventi collaterali.



Al palazzetto dello sport di Casa Mora, l’Asd Hockey club di Castiglione della Pescaia organizza da domani, giovedì 26 a domenica 29 le finali under 11 del campionato italiano e coppa Italia di hockey su pista. Sempre a Castiglione, domenica 29, l’Asd pro soccer lab ha predisposto un torneo giovanile riservato alla categoria 2012 e per giovedì 2 giugno l’open day femminile con le giocatrici e staff del Chievo Verona woman.



Punta Ala, con le sue associazioni sportive ha un ruolo determinante all’interno delle Giornate europee dello sport. Il Golf club ha in calendario venerdì 27 la coppa Hoter Der Bear Ellmau/Tjtol, sabato e domenica, sulle 18 buche si disputeranno il trofeo “Rigoni di Asiago” e il “Golf Impresa”, mentre giovedì 2 giugno sul green puntalino si gareggerà in occasione dell’Antinori wines challenge racer to Le Mortelle 2022 e il trofeo Castello della Sala. Nella frazione castiglionese è molto attivo anche lo Yacht club che ha predisposto dal 2 al 4 giugno la regata 151 Miglia, trofeo Cetilar 2022.



L’abbinamento sport è attività collaterali delle Giornate europee dello sport offre l’occasione sia a partecipanti delle gare che ai familiari al seguito di prendere parte anche ad appuntamenti extra agonistici. Venerdì 27 maggio alle 16:30 si apriranno i cancelli del Giardino viaggio di ritorno in località Piatto Lavato (prenotazioni presso l’ufficio Iat telefono 0564933678 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), alle 18:30 in piazza Orto del Lilli si esibirà la sezione sassofoni del Liceo musicale e nell’intervallo del concerto l’amministrazione comunale ha invitato i giovani castiglionesi che sono diventati maggiorenni negli anni 2020 e 2021 durante la pandemia ai quali sarà consegnato da parte della sindaca Elena Nappi un dono.



Sabato 28, in occasione della “Settimana europea dei Parchi” organizzata in collaborazione con la Regione Toscana, il Comune ha programmato la passeggiata alla ricerca delle Farfalle. Pamela Rustici dello staff del Museo Casa Rossa Ximenes aspetterà gli interessati che in precedenza si saranno iscritti all’ufficio Iat (telefono 0564933678 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ). Un evento che ha l’obbiettivo di favorire il diffondersi di una più profonda cultura e coscienza ambientale e far conoscere alle persone la stupenda rete di aree protette come la Diaccia Botrona. Sul lungomare di levante, in via Isola Clodia, all’interno del “Bagno Bruna”, l’associazione Amici del burraco” dalle 16:00 ha in programma il “Burraco sportivo” e in piazza Maristella si rinnova l’appuntamento con gli scacchi che dalle 18:30 offrirà l’opportunità di nuove sfide.



Domenica 29 maggio a Castiglione della Pescaia è atteso l’appuntamento con i “Luoghi del tempo”. All’interno della pineta di Roccamare, alle ore 18:00, prenderà il via la “Passeggiata da casa Fruttero” con la partecipazione del regista Giovanni Veronesi e la scrittrice Maria Carla Fruttero, che racconteranno: “Roccamare vacanze e cultura”. Alle ore 19.00 si terrà il concerto di Musica da Ripostiglio, con Giovanni Veronesi (voce narrante) e alle 20.00 è previsto l’aperitivo con prodotti tipici del territorio. Info e prenotazioni www.iluoghideltempo.it / www.festivaldimaremma.it . Sempre domenica, l’Associazione Insieme in rosa e il Circolo amici della Vela daranno vita a Vele in rosa, mentre in piazza Garibaldi si terrà il raduno delle Fiat 500.