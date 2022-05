Badminton: il Fossombroni approda alla fase finale nazionale

Grosseto: Altra impresa da parte delle ragazze del badminton del Fossombroni.

Dopo aver conquistato il titolo di campione regionale, la squadra grossetana guidata dall’insegnante Stefano Rosini ha ottenuto il pass per accedere alla fase finale a livello nazionale, in programma nella giornata di domani a Folgaria, in provincia di Trento. Nella giornata di oggi, infatti, le ragazze inserite nella categoria allieve, hanno superato sia il girone eliminatorio che il turno degli ottavi di finale.

La squadra, composta da Benedetta Bartolini, Clara Nunziatini, Valentina e Veronica Rolando, ha messo in mostra grande caparbietà e capacità di reagire anche nei momenti più complicati. Nel girone eliminatorio, la formazione del Fossombroni ha superato con un netto 5-0 la rappresentante del Friuli Venezia Giulia, perdendo poi per 3-2 all’ultimo set dell’ultimo incontro con la selezione della Sardegna. Il secondo posto nel girone è comunque valso l’accesso ai turni a eliminazione diretta. Negli ottavi il Fossombroni ha battuto la scuola campione della Basilicata con il punteggio di 4-1. Domani l’atto conclusivo della manifestazione, con le ragazze del Fossombroni che ripartiranno dai quarti di finale.