Bocce, impresa delle ragazze del Circolo Grossetano che battono le prime in classifica

Grosseto: Grande weekend per la squadra femminile del Circolo Bocciofilo Grossetano, impegnata nel doppio turno interno di campionato. Sabato le maremmane sono state sconfitte di misura dalle reggiane della Sammartinese, mentre domenica hanno battuto le prime in classifica, le piemontesi della Possaccio.

Il primo incontro del sabato parte bene per le giocatrici di casa con l'8-2 firmato Barbera Valteroni-Rachele Maggio su Giuliana Tellini-Maria Pavarelli, che però poi si rifanno di misura 8-7. Sull'altro fronte la beniamina grossetana Boguslawa Ksepka prima cede di misura 8-5 a Silvia Pesavento, poi vince col medesimo punteggio. Valteroni-Ksepka vincono il primo set di coppia 8-2 su Tellini-Losi, mentre sull'altra corsia Maggio e Enza Lombardi cedono 8-6 a Pesavento e Manuela Angelini, che poi replicano ancora 8-6, mentre le loro compagne si rifanno per 8-5 portando il risultato finale sul 5-3 per le emiliane. La sconfitta lascia l'amaro in bocca alle grossetane, capaci di realizzare più punti delle rivali, ma costrette a cedere di misura diversi set.



La domenica invece gli sforzi vengono premiati grazie a un'eccezionale partenza. E' subito 8-0, 8-6 per Ksepka su Martina Ceriani, sostituita poi da Natalia Combi, mentre sull'altra corsia Maggio e Valteroni battono Claudia Lomazzi ed Eleonora Ceriani 8-7, 8-5. Le verbanesi, reduci dal successo sul campo di Cortona il giorno precedente, alzano bandiera bianca quando Lombardi e Valteroni vincono 8-7, vanificando il successo di Combi-Rebecca Ceriani sull'altra corsia. Il finale vede un 8-1 ospite firmato Guazzoni-Eleonora Ceriani e un 8-5 locale ad opera di Maggio-Ksepka. E' tripudio per le ragazze di Grosseto Ksepka, Maggio, Valteroni, Lombardi, Monfreda e Franci, per il Presidente Pasquale De Filippo, il tecnico Roberto Sabatini e tutto il Circolo, al primo successo in campionato.



CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE - Girone EmiliaRomagna-Piemonte-Toscana



Recupero 3^ Giornata

C.B. Grossetano-Sammartinese 3-5



Anticipo 9^ Giornata

Cortona Bocce-Possaccio 0-8



5^ Giornata

C.B. Grossetano-Possaccio 6-2





CLASSIFICA (tra parentesi le partite giocate)

Possaccio 10 (5)

Samamartinese 8 (5)

TREM Osteria Grande 7 (4)

C.B. Grossetano 4 (4)

Cortona Bocce 1 (4)





PROSSIMO TURNO

Posticipo 5^ Giornata

Cortona Bocce-TREM Osteria Grande 29/5