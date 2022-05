Il Big Mat Bsc vince ancora: battuta lâ€™Academy of Nettuno nella seconda gara

Il Big Mat Bsc vince ancora: battuta l’Academy of Nettuno nella seconda gara

Si chiude con una doppia vittoria la prima fase della stagione per i ragazzi del manager Cappuccini.

Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto non smette di stupire e si aggiudica anche gara due contro l’Academy of Nettuno. Allo stadio Simone Scarpelli i biancorossi s’impongono per 8 a 2 e si preparano nei migliori dei modi ad affrontare l’imminente poule salvezza.

L’andamento del match è stato chiaro fin dal principio: 3 a 0 per la squadra di casa, grazie a Funzione, Diaz e Leonora, nel primo inning e altri due punti arrivano nella seconda ripresa con Tiberi e il solito Leonora. Altri due punti, uno nel quinto e uno nel sesto inning, siglati da Pancellini Mirko e Pancellini Mattia, portano il Big Mat Bsc Grosseto sul 7 a 0. All’ottavo, nonostante i due punti messi a segno dalla squadra ospite, i biancorossi firmano l’8 a 2 con un Leonora in grandissima forma. Si chiude, dunque, la prima fase del campionato di Serie A con un Big Mat Bsc Grosseto capace di stupire tutti e di vincere partite pesantissime, come quella nel derby con il Bbc Grosseto e nella trasferta in Lazio contro il Nettuno 1945. Ora i ragazzi del manager Cappuccini si prepareranno ad affrontare la poule salvezza, l’atto chiave della stagione, consapevoli di poter giocarsela contro tutti a viso aperto.





Successione punti

Academy of Nettuno: 000 000 020

Big Mat Bsc Grosseto: 320 011 01X



Battitori

Academy of Nettuno: Barbona Lorenzo 6 (2/3), Ludovisi Francesco 2 (1/4, Tomei 0/0), Scerrato 4 (1/3), Bruno 7 (1/4), Annunziata Nino 3/9 (0/4), Colalucci 5 (0/3), De Donno DH/2 (0/4), Ludovisi Fabio 9/8 (1/2), Barbona Alessandro 8 (0/2, Messina 3 0/2).

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (0/3, Piccinelli 0/1), Diaz 6 (Pancellini Mirko 3 1/1, Milli 0/1), Leonora 8 (4/5), Scull DH (2/4, De Rosa 0/1), Pancellini Mattia 2 (2/3, Cinelli 0/0), Pasquini 9 (0/4), Cappuccini 7 ( 2/4, Valdez 0/0), Luciani 3/4/5 (1/4), Tiberi 4/6 (1/4).



Lanciatori

Academy of Nettuno: Smith P (4 RL, 7 BV, 5 PGL, 1 BB, 2 K), Bellucci (3 RL, 5 BV, 2 PGL, 1 BB, 1 K), Tomei (1 RL, 1 BV, 1 PGL, 0 BB, 1 K).

Big Mat Bsc Grosseto: Flores (4 RL, 1 BV, 0 PGL, 3 BB, 5 K), Marquez Coronado V (3 RL, 2 BV, 0 PGL, 0 BB, 3 K), Ali (1 RL, 3 BV, 2 PGL, 0 BB, 0 K), Mega (1 RL, 0 BV, 0 PGL, 1 BB, 0 K).



Arbitro-capo: Valfrido Migliorini

Arbitro 1B: Mario Delicati





(foto di Michele Guerrini)