Il Bsc porta le scuole di Grosseto al torneo regionale di baseball 'Catch the school'

La scuola primaria Gianni Rodari di Grosseto ha sfidato le migliori classe terze, quarte e quinte della Toscana al torneo organizzato dalla Fibs.



Grosseto: È stata una giornata di festa e di sport quella a cui ha partecipato la scuola primaria Gianni Rodari di Grosseto, grazie alla collaborazione del Bsc Grosseto 1952, sul diamante dell’impianto di baseball del Padule di Sesto Fiorentino.

Grazie alla collaborazione tra le scuole e la Federazione italiana baseball softball (Fibs), è stato possibile organizzare “Catch the school”, il torneo scolastico di baseball della Toscana, in cui tantissimi ragazzi e ragazze si sono misurati sul diamante di gioco. “Le migliori classi terze, quarte e quinte della nostra regione – dichiara Lino Luciani, responsabile per il Bsc Grosseto 1952 per il progetto Scuole –, che hanno dimostrato particolari capacità in campo, si sono divertite e sfidate durante i vari inning. È stata una grande opportunità per avvicinare i giovani al mondo del baseball, vivendo un’esperienza all’aria aperta e di sana competizione sportiva”.

Tra le scuole toscane che hanno partecipato, anche la scuola primaria Gianni Rodari di Grosseto, che ha mostrato grande sportività sotto la guida di Lino Luciani, responsabile del progetto per quanto riguarda Grosseto. “Lavoriamo alla manifestazione – commenta Silvia Maraffon, responsabile del progetto Scuola della Fibs – da molto tempo. Siamo fiduciosi che anche il prossimo anno, con la crisi pandemica del Covid-19 speriamo finalmente alle spalle, l’iniziativa possa abbracciare un numero più cospicuo di scuole e che sempre più ragazzi e ragazze possano avvicinarsi al gioco del baseball”. Da sottolineare l’ottima prestazione delle squadre grossetane che hanno riscosso un grande successo in campo. "Ci tengo a ringraziare - conclude Lino Luciani - tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del progetto, come le scuole, la Fibs e anche Tommaso Mantelli".