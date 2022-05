Coppa Passalacqua, Nuova Grosseto in gran forma travolge lo Scarlino

L'undici di Stefano Rosini conquista tre punti pesanti e raggiunge in testa alla classifica l'Atletico Piombino.



di Gianni Mancini

Grosseto: Vola la Nuova Grosseto nel girone A della 47° Coppa Passalacqua, in corso di svolgimento sul tappeto verde di via Adda. La banda di Stefano Rosini, grazie ad una eccellente prestazione supera lo Scarlino infliggendogli un pesante 3 a 0 e conquistando il primo successo raggiungendo al vertice della classifica l'Atletico Piombino.

Successo netto quello conseguito da Guadagnoli e soci, ottenuto al termine di una gara che li ha visti primeggiare sin dalle prime battute.

La Nuova Grosseto, dopo la sconfitta patita nell'esordio ad opera dell'Atletico Piombino, era chiamata a reagire per recuperare la china e nel loro intento ci sono riusciti, esprimendosi in un gioco molto bello ed a tratti brillante, contro il quale lo Scarlino non è riuscito ad opporsi in modo efficace.

Anche per mister Telesio era importante centrare un risultato positivo. La formazione scarlinese ha cercato sin dalle prime battute di contrastare il gioco dei grossetani.

Gara molto viva con due squadre alla ricerca del successo e proprio lo Scarlino già in apertura cercava di colpire la retroguardia della Nuova Grosseto.

Al 18' Terribile salvava la propria rete con un intervento prodigioso.

La squadra di Rosini con il passare dei minuti imponeva il proprio gioco grazie a dei contropiedi micidiali e al 23' la Nuova Grosseto passava grazie ad un prodezza di Felici con un gran tiro da fuori.

Lo Scarlino reagiva e al 36' mancava di un soffio il pareggio. La Nuova Grosseto non stava a guardava e si rendeva pericolosa più volte e al 20' Rossi saliva in cattedra realizzando il raddoppio grazie ad un contropiede contro nulla poteva la difesa dello Scarlino che replicava al 30' colpendo una traversa.

La Nuova Grosseto continuava ad attaccare e al 34' era ancora Rossi ad essere protagonista realizzando il 3-0.

Girandola di sostituzioni da entrambe le squadre ma il risultato non cambia con la Nuova Grosseto che vince con merito incamerando tre punti pesanti raggiungendo l'Atletico Grosseto in vetta al girone. Lo Scarlino dal canto suo ha cercato di opporsi ma senza successo. Nuova Grosseto molto brillante e decisa che cercava un successo e questo è arrivato con merito.

Oggi si replica con Atletico Piombino opposto all'Aurora Pitigliano. Inizio ore 21:15.



SCARLINO: Barbanera, Frati (dal 23' del st. Venturi) Dema, Alasia, Mogavero, Bicocchi (dal 26' del st. Stopponi), Spasenie (dal 41' del st. Pietrini), D'Argenzo Francesco (dal 23' del st. Confortini), Mancinelli (dal 27' del st. Guidi), Poli, D'Argenzio Giorgio. A disposizione: Buzzecoli, Stopponi, Vennturi, Confortini, Pietrini. Allenatore Andrea Telesi.



NUOVA GROSSETO: Terribile, Basilicata, Bernardini, Colli, Barbetti, Fabbrucci (dal 41' del st. Marzocchi), Guadagnoli (dal 24' del st. Ferri), Felici, Camarri (dal 13' del st. Solari), Penco (dal 39' del st. Pisani), Rossi (dal 41' del st. Paganucci). A disposizione: Scavuzzo, Bandiera, Fedi, Marzocchi, Zaroni, Solari, Paganucci, Pisani, Ferri. Allenatore Stefano Rosini.

ARBITRO: Alessio Bargagli (Grosseto)

ASSISTENTI: Emilio Antonio Parisotto, Riccardo Muto (Grosseto)

RETI: al 23' Felici, nel st. Rossi al 20' e al 34'

NOTE: ammonito Rossi (Nuova Grosseto)

CALCI D'ANGOLO: 4 a 3 per la Nuova Grosseto





(foto Giacomo Aprili)