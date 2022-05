Inizia la stagione 2022 di 'Amiata Freeride Bike Resort'

Monte Amiata: Sono trascorse solo poche settimane dalla chiusura di una stagione invernale “avara” di precipitazioni e che ha visto tutti impegnati a garantire l’apertura delle piste e degli impianti di risalita con tante nottate trascorse a “sparare” la neve per garantire la continuità della stagione invernale.

Una stagione che, nonostante tutto e la grande “siccità”, ha visto la rete di impianti e piste, della società ISA, aperti ininterrottamente dai primi di dicembre a fine marzo (a parte il deludente periodo delle vacanze natalizie trascorse con un vento incessante di scirocco e acqua a catinelle). Escluso poche giornate di “sold out” per la maggior parte della stagione non c’è stata una forte affluenza e come solevano dire i nostri vecchi “tanto lavoro ma poca lana” ma tanto orgoglio e soddisfazione per aver dimostrato che possiamo farcela a dare una speranza di futuro a tutti quei giovani che hanno scelto di vivere in montagna e aver dimostrato “sul campo” che i tanti sforzi ed impegni dei privati ed istituzioni hanno cominciato a dare i primi risultati concreti.



Ed ora possiamo annunciare che dal prossimo week end (21 e 22 maggio) comincerà la nuova stagione 2022 del “Amiata Freeride Bike Resort”. Un progetto nato pochi anni fa con poca credibilità da parte di molti ma tanto entusiasmo e impegno da parte del gruppo dei ragazzi dell’Amiata Freeride “capitanata” dal mitico Emiliano, dall’amministrazione comunale di Casteldelpiano che ha permesso questa nuova realizzazione con nuovi tracciati e piste e della Soc. ISA che con i suoi impianti, tecnici e uomini ha “abbracciato” questo nuovo modo di vivere la montagna. Tutti i tracciati sono immersi nel verde dei boschi della nostra grande faggeta e li rendono unici, magici e con sensazioni uniche di fare uno sport estremo a pieno contatto della natura con l’emozione che solo i nostri faggi sanno regalare e suscitare tra coloro che li percorrono. Il monte Amiata, d’estate completamente alberato, da fondo valle fino alla vetta, con il suo verde intenso senza soluzione di continuità, si erge maestoso a confine e congiunzione tra le terre di Maremma e della Val d’Orcia ed il bike park Amiata Freeride è meta di tanti ospiti che, nella calura estiva, salgono alla ricerca di fresco e adrenalina…

L’Amiata è sicuramente la montagna dove, più di ogni altro posto, Grosseto e Siena si incontrano con le loro storie, le loro tradizioni, le loro bellezze e le loro contraddizioni. I tracciati si snodano su tutto il cono amiatino, a partire dal Prato delle Macinaie per estendersi fino ad arrivare al versante senese. L’Amiata Bike Resort è un parco tematico per gli appassionati della bicicletta che attraversa tutta la montagna. Ogni anno il Bike Park si arricchisce di nuovi tracciati, di nuove varianti che lo rendono sempre più ambito e “visitato” e frequentato da centinaia di nuovi appassionati. Alcuni progetti sono in corso di definizione e speriamo che le nostre istituzioni e la Regione Toscana ci siano “vicini” per la loro cantierabilità e la loro realizzazione. Il più importante è il progetto “L’Amiata una montagna per tutti” con la realizzazione di tracciati facili, sicuri ed accessibili a tutti per e-bike e mountain bike, con la riqualificazione di alcuni impianti di risalita (sciovie) che oltre al loro utilizzo invernale, grazie alle nuove tecnologie, saranno ammodernate ed attraverso tutti i lavori ed autorizzazioni necessarie, renderli fruibili anche nel periodo estivo per la risalita con le biciclette. Questo progetto si “affianca e si completa” con un altro progetto che prevede la percorribilità di tracciati “protetti, facili e sicuri” per handbike.