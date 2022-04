Rally, il 46° Trofeo Maremmma è stato un successo annunciato

Record di iscritti.

Ampia collaborazione da tutte le istituzioni del territorio ed ampi consensi “sul campo” hanno stabilito il grande successo dell'evento e del lavoro organizzativo della scuderia Maremma Corse 2.0.

Un boom di partecipanti con tanta qualità.



di Gianni Mancini



Follonica: Un grande, grandissimo successo tecnico organizzativo per la 46° edizione del Rally Trofeo Maremma tornato internazionale e facendo parte nuovamente a pieno titolo dell'IRC Cup, dopo un assenza di 12 anni.

La gara è andata in archivio con diversi caratteri marcati che l'hanno certamente eletta sino ad oggi come una delle più avvincenti ed interessanti competizioni rallistiche nella prima parte della stagione, destinata certamente a rimanere uno degli eventi di maggior successo del 2022.



Un grande successo di partecipazione, con 163 equipaggi che hanno dato la loro edesione e questo è già un successo che si commenta da solo. 163 equipaggi ma di grande qualità.

Sono stati due giorni di grande sport, di pura adrenalina, un grande spattacolo, incentivato da un percorso di grande profilo tecnico.



Ma dietro a tutto il lavoro della Maremma Corse 2.0, che ha conosciuto certamente uno sforzo imponente sia umano che economico, anche grande vicinanza delle istituzioni. E proprio le istituzioni hanno fattto “quadrato” nel leggere l'evento come un incentivo per il territorio, per la sua promozione in contesti al di fuori di quello locale ed anche per un sostegno al comparto ricettivo, con oltre 2000 persone che nel fine settimana della gara hanno presenziato in Maremma a vario titolo, dai concorrenti, alle squadre, agli addetti ai lavori, agli appassionati, tantissimi che da anni aspettavano questa grande corsa.



D. Patron Paolo Santini, nocchiero del Trofeo Maremma da quando è nato, è felice ed emozionato nel ringraziare un tutti quanti per il loro grande affetto per l'organizzazione?

“Sono felice, per tutto quanto, per la gara, per il suo futuro e per i giudizi positivi che gli addetti ai lavoro hanno espresso. Il 46° Trofeo Maremma è stato un grande avento, una bellissima edizione elogiata dagli addetti ai lavori e non poteva esseren diversamente”.



D. Che dire della grande corsa?

“L'organizzazione tiene a ringraziare molte persone e molte entità. Ringrazia in particolar modo le Amministrazioni comunali di Follonica sede di partenza e di arrivo, di Scarlino che ha concesso le funzionali aree per il parco di assistenza, rivelatasi location perfetta per l'uso, Gavorrano, Massa Marittima e Montieri come territori interessati per le prove speciali. La disponibilità e la collaborazione è stata ampia, convinta, due fattori che hanno permesso di organizzare un evento di grande spessore quale è stato il Trofeo Maremma.

Un grazie alla Provincia di Grosseto, anche in questo caso con grande collaborazione ed interessi mossi per il bene ed il benessere del territorio, un grazie anche alla Forze dell'Ordine che per i due giorni hanno presidiato i luoghi nevralgici della gara garantendo sicurezza e tranquillità al territorio, con il perfetto coordinamento della Questura cui va un sentito ringraziamento”.



Santini e tutta la Maremma Corse 2.0 dice un grande grazie al gruppo di lavoro IRC che ha di nuovo accolto il Trofeo Maremma nella propria “famiglia” con grande entusiasmo e voglia di crescere, permettendo di avere al via fior di piloti in tuttte le categorie.

Un grazie ovviamente ai piloti ed alle squadre che ancora una volta hanno dato fiducia alla gara. L'organizzazione auspica di non aver disatteso le loro espettative, e dice grazie anche a tutti gli sponsor e partenr dell'evento, in primis a Eni Rewind, la sosietà ambientale di Eni che opera in linea con i principi dell'economia circolare per valoriozzare i terreni, le acque ed i rifiuti attraverso progetti di risanamento e di riqualificazione sostenibili. Una realtà che lavora sul territorio e che per esso cerca il benessere.

Un grazie, infine, agli organi di stampa per il grande sostegno mediatico che hanno dato alla gara.



Impagabile, poi, tutto lo staff di servizio alla manifestazione, molti dei quali hanno lavorato silenziosamente “dietro le quinte” togliendo tempo alla propria vita privata spesso anche al proprio lavoro con la voglia di liberare la propria passione per le corse in macchina. A tutti va un ringraziamento speciale, senza il loro immenso impegno nulla sarebbe stato possibile.



Patron Paolo Santini si sofferma infine sulle gara in se stessa, bella avvincente con molti protagoinisti di caratura nazionale e internazionale al via, realizando per gli appassionati uno spettacolo di primordine.

Sette equipaggi stranieri, un campione italiano, pluricampione europeo e due volte vincitore dell'IRC Cup, negli anni 2017 e 2018 (Luca Rossetti), che dopo due prove ha dovuto lasciare la compagnia. Ha trionfato Nucita con merito al termine di un confronto ravvicinato con lo sloveno Avubely, ma meritano citazione gli equipaggi locali: Ricaldone (settimo), Paolini (nono), mentre non si è ripetuto Tucci, vincitore lo scorso anno, e non hanno avuto fortuna né Alessio Santini né Leopoldo Maestrini.



Un Trofeo Maremma che va in archivio, un grande successo che sarà ricordato e con un futuro sempre più roseo.