Bocce, Campionato Nazionale Femminile. Finisce in paritÃ  tra Cortona Bocce e Circolo Grossetano

Bocce, Campionato Nazionale Femminile. Finisce in parità tra Cortona Bocce e Circolo Grossetano

Grosseto: Finisce 4-4 l'incontro della seconda giornata del Girone tosco-emiliano-piemontese del Campionato di promozione per società Femminile di Raffa tra Cortona Bocce e il Circolo Bocciofilo Grossetano.

Cortona esordisce dunque tra le mura amiche (alla prima giornata aveva osservato il turno di riposo), mentre il Grossetano arriva al "Basanieri" consapevole delle proprie forze dopo il discreto esordio, malgrado la sconfitta, contro la TREM Osteria Grande di Bologna. Il Grossetano ripete il buon avvio vincendo il primo set di coppia: 8-3 per Maggio-Valteroni su Fiorenzi-Fanicchi, mentre sull'altra corsia Pierozzi ha la meglio 8-2 su Ksepka. La maremmana si rifà nel secondo vincendo 8-1, mentre sull'altra corsia Fanicchi, in coppia con Giliarini, ottiene un 8-5 che porta il parziale sul 2-2. Si torna in campo per gli altri set di coppia: Buttler e Fanicchi realizzano un 8-5 su Valteroni-Lombardi, mentre dall'altra parte Ksepka e Maggio battono 8-6 Pierozzi e Giliarini. Sul 3-3 si va avanti con tensione e concentrazione. Buttler e Fanicchi si ripetono ancora con un 8-3, ma lo stesso fanno Ksepka e Maggio (8-4) per il 4-4 finale.



4 partite disputate in tutto il girone e 3 pareggi dunque per un raggruppamento incerto ed equilibrato.



CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE - Girone EmiliaRomagna-Piemonte-Toscana

2^ Giornata

Cortona Bocce-C.B. Grossetano 4-4

Sammartinese-TREM Osteria Grande 4-4

Riposa: Possaccio



CLASSIFICA (tra parentesi le partite giocate)

TREM Osteria Grande 4 (2)

Samamartinese 2 (2)

Possaccio 1 (1)

Cortona Bocce 1 (1)

C.B. Grossetano 1 (2)



PROSSIMO TURNO 3^ Giornata

C.B. Grossetano-Sammartinese 21/5

Possaccio-Cortona Bocce 23/4