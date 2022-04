Pallacanestro Grosseto, gli U17 gold chiudono imbattuti la prima fase

18 vittorie su 18 partite, un record!

Grosseto: Sono 18 i referti rosa che questi ragazzi hanno portato a casa dall'inizio di stagione. Diciotto partite vinte su diciotto partite disputate nella prima fase del girone B del campionato Under 17 Gold. Unica formazione toscana che partecipa ai campionati giovanili Gold ed Eccellenza ad aver chiuso la prima fase del campionato a punteggio pieno, con una media di 69 punti fatti a partita contro i 44 subiti. La formazione di capitan Conti é riuscita ad esprimere un ottimo basket su tutti i parquet calcati, mostrando sempre oltre a carattere ed impegno, atletismo e tecnica affinati nelle lunghe ore passate in palestra anche se con le mille difficoltà del momento legato alla problematica Covid.

Questo il commento di Coach Ceccarelli su questo importante risultato raggiunto finora: "Nessuno pensava ad inizio stagione di ritrovarsi a commentare una prima fase da imbattuti, merito dei ragazzi, delle loro qualità e del tempo che hanno speso in palestra, allenandosi sempre al meglio nonostante i numeri ridotti, in tal senso va fatto un giusto ringraziamento ai 2006 ed ad Andrea Di Patria che ci hanno dato una mano. Adesso inizia un altro campionato, con le migliori squadre del girone A, fatto di 8 partite che si possono considerare tutti scontri diretti, e come nella prima fase lo affronteremo senza proclami, ma con la consapevolezza di dover lavorare ogni giorno se vogliamo farci trovare pronti nei prossimi incontri."

Nella foto: Coach Ceccarelli, Coradeschi, Conti, Cutrupi, Gulina, Burla Ballerano, Cigliano, Doria, Uddo, Casella, Poli