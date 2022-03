Atletica: marcia, biancorossi in trasferta all’estero

Borzi e Iori in gara sabato nella 10 km di Podebrady, in Repubblica Ceca

Grosseto: Due giovani marciatori dell’Atletica Grosseto Banca Tema attesi a un’esperienza in campo internazionale. A Podebrady, in Repubblica Ceca, saranno al via sabato i due under 20 biancorossi Thomas Borzi e Tommaso Iori sulla distanza dei 10 chilometri. Per entrambi c’è l’opportunità di migliorare il record personale, rispettivamente di 47’08” e 47’09”, stabilito a Pescara nella gara di esordio stagionale a metà gennaio. Ma soprattutto sarà l’occasione di confrontarsi con molti dei migliori specialisti a livello europeo.

Ad accompagnare i due diciottenni maremmani, il tecnico Fabrizio Pezzuto che commenta così: “È un appuntamento importante, di grande crescita per loro come atleti e per me come allenatore. Un progetto che parte dal comitato regionale della Lombardia che quest’anno grazie a Andrea Previtali e Massimiliano Cortinovis ha coinvolto anche altre regioni come Abruzzo, Liguria, Emilia Romagna e noi della Toscana, formando un gruppo di 28 marciatori che affiancheranno i loro coetanei della Nazionale italiana. Con il tecnico livornese Giorgio Favati abbiamo subito sposato l’iniziativa e rappresenteremo la Toscana con quattro atleti”. Decollo venerdì mattina da Bologna in direzione Praga e poi la gara di sabato pomeriggio alle ore 17 con ritorno previsto per domenica sera.