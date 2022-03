Il Fossombroni presenta il progetto 'feet walking'

Grosseto: Un progetto sviluppato durante il lockdown dovuto alla pandemia e che ha consentito agli studenti del Fossombroni di proseguire con l’attività motoria.

Ecco come è nato il “feet walking” che ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze a indirizzo sportivo. La responsabile del percorso, l’insegnante Gabriella Corzani, coadiuvata dai colleghi Alessia Gioè e Stefano Rosini, ha seguito i ragazzi durante tutto il periodo di attività che ha dato la possibilità di camminare per il benessere. Il progetto è stato suddiviso in più fasi: nella prima, prettamente teorica, i ragazzi hanno individuato i percorsi più indicati per il feet walking. Successivamente i percorsi sono stati suddivisi in base alle caratteristiche: mura cittadine, monumenti storici e impianti sportivi. Tutti i percorsi hanno visto come base di partenza l’istituto Fossombroni, situato in via Sicilia. Alla parte fisica della camminata, gli studenti hanno abbinato le ricerche di orientamento e di documentazione storica. Durante l’attività i ragazzi hanno realizzato anche un video, in cui i percorsi del feet walking vengono illustrati, anche attraverso la documentazione storica dei luoghi cittadini. La realizzazione del progetto è stato affiancato dalla Csen, ente di promozione sportiva.