Coppa Toscana Mtb: iscrizioni ancora aperte

Monteriggioni: Ormai si contano non più i giorni ma le ore. La Coppa Toscana Mtb è in partenza, appuntamento il 20 marzo con il grande evento del trentennale della GF Castello di Monteriggioni.

Intanto però il circuito continua a crescere e si lavora soprattutto sulle premiazioni, grazie al crescente interesse degli sponsor. La CST e la Bollé hanno infatti messo a disposizione eccezionali premi per la cerimonia conclusiva che si svolgerà all’indomani della tappa di chiusura, fissata per il 15 ottobre con l’appuntamento internazionale della Capoliveri Legend.

Non vanno però dimenticati altri sponsor, come la MB Sportwear che ha preparato bellissime maglie per i leader di categoria oppure Leecougan, partner tecnico che metterà a disposizione suo materiale oltre a essere presente anche con il suo fantastico team. Fra tutti gli abbonati Coppa Toscana verranno inoltre messi in palio a estrazione 2 kit per gara di Tuning Fork e calzini dalla Gallo Moto.

Epica Sport dal canto suo ha predisposto un bellissimo gadget in occasione della GF del Castello, una ragione in più per iniziare la challenge sin dal primo appuntamento (ricordiamo che ai fini della classifica generale varranno i migliori 7 risultati su 8 prove, per entrare in classifica ne serviranno almeno 5). Un premio speciale andrà poi ai primi 7 della “classifica di regolarità”, novità assoluta di quest’anno: ad ogni prova si prenderà il tempo del primo e dell’ultimo classificato facendo la media: un premio andrà ai 7 biker che più si saranno avvicinati al tempo risultante dal conteggio. A completare il lungo elenco di sponsor e di premi in palio, vanno ricordati la Rotor, che ha già predisposto due potenziometri per la premiazione finale e la ProAction presente con suoi prodotti per tutti gli abbonati.

A proposito degli abbonamenti, è stata abbondantemente superata la soglia dei 200, ma molte squadre devono ancora ratificare le loro adesioni al circuito. C’è ancora tempo per potersi iscrivere, al costo di 180 euro per prendere parte automaticamente alle prime 7 prove oppure 230 euro con compreso anche l’accesso alla tappa finale di Capoliveri. Le iscrizioni al circuito chiuderanno il 17 marzo.

Per informazioni: www.coppatoscanamtb.it