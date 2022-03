Pattinaggio artistico, week-end di gare intense per i ragazzi del Gs Pattinaggio Grosseto

Grosseto: “Mettersi alla prova. Sempre. Con se stessi e con gli altri. Le gare, per uno sportivo, rappresentano questo. Il tutto condito da sportività e sorrisi”, questo è stato il motto portato in pista dai ragazzi della Gs Pattinaggio Grosseto, nella due giorni di gara, che si sono svolte proprio nella provincia toscana nello scorso week end.

Un campionato provinciale Uisp, che ha visto ragazzi di tutte le categorie confrontarsi, l’uno contro l’altro, per ambire ad una medaglia che ha il sapore dei sacrifici fatti durante tutti gli allenamenti. I ragazzi si sono sfidati a suon di note tra salti ben fatti e cadute dalle quali hanno saputo prontamente rialzarsi.

Movimenti eleganti e di precisione che hanno stupito gli spettatori presenti. Il comune denominatore tra i ragazzi della Gs Pattinaggio Grosseto, è stato però senza dubbio il sorriso. A volte utile per mascherare la tensione, a volte utilizzato per rincuorare un compagno. Altre volte per esaltarne la prova.

Un sorriso nuovo e radioso per alcuni, come per Sole Rotili, alla sua prima gara stagionale con la Gs Pattinaggio. Un sorriso coinvolgente come quello di Emma e Andrea Greco, due fratelli che hanno conquistato una medaglia d’argento, la prima, e una di oro, il secondo ben comportandosi nella propria categoria.

Il sorriso concentrato di Carlotta Laganà medaglia d’argento. Una medaglia, la sua, che sa di crescita e di voglia di fare. Il sorriso di “precisione” di Aurora Pasquini, seconda negli obbligatori. E poi ci sono i sorrisi e l’eleganza di Silvia Bianchi, Carlotta Canapicchi, Merilù Almonte, e Giulia Cinelli. Atlete tutte a medaglia. Una due giorni di gara che ha quindi regalato soddisfazioni alla Gs Pattinaggio Grosseto. Una due giorni di gare dalla quale ripartire con sportività, concentrazione e sorrisi alla conquista di altri importanti traguardi personali ma che passano dalla compattezza del gruppo.