L'Atlante Grosseto viaggia nel Lazio per incontrare lo United Pomezia

Grosseto: Dopo i due successi consecutivi, uno in trasferta a Roma contro l’History 3Z e sabato scorso al Palabombonera contro il Real Terracina, l’Atlante Grosseto si gode il buon momento di forma ed il secondo posto in classifica con i suoi 23 punti e in piena zona play-off con ben cinque punti di vantaggio sulla seste classificate, un cammino che va oltre le aspirazioni iniziali della società grossetana.

Sabato prossimo per i biancorossi del presidente Iacopo Tonelli, c’è all’orizzonte una trasferta da prendere con le classiche molle, lo Yunited Pomezia che all’andata impose il pareggio (2-2) ai grossetani. La partita verrà giocata a porte chiuse perché il Pomezia ha il terreno di gioco squalificato.

Ma per parlare della prossima gara, siamo andati al Palabombonera per parlare con Alessandro Izzo, il giovane allenatore, per la cronaca credo si tratti del tecnico più giovane di tutti i campionati di serie “A”, “A2” e “B”.

Ciao Alessandro come stai e in modo particolare come stanno tuoi ragazzi e complimenti per quello che state facendo. «Grazie dei complimenti che vanno però estesi a tutti ai ragazzi, veniamo da una da una prova convincente, abbiamo approcciato molto bene la gara interna contro il Real Terracina e questo ci ha permesso di non avere avuto problemi nel secondo tempo. Adesso - continua Izzo -, dobbiamo dare seguito a queste due ultime prestazioni e provare ad andare a fare il risultato a Pomezia contro lo United e sarà sicuramente un match molto impegnativo, loro sono una compagine importante con giocatori che hanno fatto presenze in serie “A2”. Sarà una partita differente delle due precedenti, sarà importante fare bene entrambe le due fasi, afferma il mister biancorosso, soprattutto la fase difensiva.

L’Atlante, dopo tanto tempo, aveva bisogno di giocare partite importanti, vogliamo giocarla al massimo delle nostre possibilità, conosciamo le nostre qualità e sappiamo che molti risultati passano dalle nostre prestazioni, dobbiamo intestardisci nel voler assolutamente migliorare quel qualcosa che ci renderebbe ancora più completi. Quella di sabato prossimo - conclude l'allenatore piombinese - sarà una partita molto importante, ci saranno delle modifiche in termini di assesto e ogni gara ha la sua storia e i ragazzi sanno cosa fare».

Per la suddetta partita, che si giocherà al PalaLavinium di Pomezia con inizio alle 15, mister Alessandro Izzo ha convocato i seguenti giocatori che si dovranno trovare alle 8 di sabato mattina al Palabombonera per partire alla volta di Pomezia: Joao, Tamberi, Baluardi, Gianneschi, Agnelli, Lessi, Falaschi, Gonnelli, Morad, Nil e Mateo.

Queste le designazioni arbitrali: 1’ arbitro, signor Antonio Serra, sezione Aia di Tivoli, 2’ arbitro Antonella Manca, sezione Aia di Sassari, cronometrista, Manuel Righetti, sezione Aia di Aprilia.