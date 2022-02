Maremma Challenge: torna il grand tour in bicicletta per scoprire il territorio maremmano

La manifestazione si terrà ad aprile. Primo appuntamento sabato 5 e domenica 6 marzo con un workshop sulla manutenzione dei sentieri

Grosseto: Tutti in sella alla scoperta della Maremma. Dopo il successo della prima edizione del 2021, torna il grand tour in bicicletta alla scoperta del patrimonio naturalistico maremmano organizzato dal team del Bike Garage & More di Massa Marittima, il primo spazio multifunzionale di ritrovo per gli appassionati di bici e di turismo lento e dall’imprenditore Ernesto Hutmacher. La “Maremma Challenge powered by Bosch” si terrà da mercoledì 20 a domenica 24 aprile e, come lo scorso anno, attraverserà tutta la provincia di Grosseto, con un percorso di circa 500 chilometri. Ma, prima del tour, c’è un altro appuntamento da non perdere per gli amanti delle due ruote, curato sempre da Bike Garage & More: sabato 5 e domenica 6 marzo a Massa Marittima nello spazio di via Butini, è in programma il corso “Trail Building Workshop, Imba”, un workshop per preparare gli appassionati di costruzione e manutenzione di sentieri per la bicicletta.

Durante le due giorni si parlerà delle basi del trail building e del concetto di sentiero sostenibile Imba (International mountain bicycling association Italia): la prima giornata sarà in aula e la seconda sul campo.

«Vogliamo – spiegano Ernesto Hutmacher, Carlotta Poggiaroni e Valentina Fedele del team Bike Garage & More – iniziare a formare i giovani che potranno mantenere in sicurezza il circuito della Maremma Challenge, sia nel corso della manifestazione che durante tutto l’anno. La figura del trail builder, che opera quasi unicamente in modo volontario, purtroppo non è ancora riconosciuta a livello professionale nonostante contribuisca in modo importante all’economia del territorio. Con la crescita delle discipline outdoor e in particolare del cicloturismo, la qualità dei percorsi e la relativa sicurezza di chi va in bici diventano imprescindibili per lo sviluppo di una destinazione bike-friendly».

Perché il grand tour sulle due ruote rappresenta veramente un’occasione di promozione turistica per il territorio.

«La Maremma Challenge – spiegano gli organizzatori – è un progetto di promozione di destinazione turistica sostenuto dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Grosseto, che ha come obiettivo quello di far diventare la Maremma una meta d’eccellenza a livello internazionale per il turismo sportivo, lento e sostenibile. Il percorso della manifestazione resta sempre a disposizione dei rider e dei cicloturisti che, in base alle loro preferenze e alle loro capacità, potranno scoprire la bellezza del territorio in qualsiasi momento dell’anno. Le parole chiave del progetto sono emozione, divertimento e sicurezza. L’obiettivo del nostro team è di offrire una consulenza integrata alle destinazioni e strutture che desiderano diventare bike-friendly e di creare una rete di diversi anelli sentieristici a livello provinciale».

Una figura chiave del progetto del team del Bike Garage & More è il trail buldier: per far diventare la Maremma una meta degli appassionati delle due ruote prima di tutto c’è la necessità di rendere fruibili e soprattutto sicuri i sentieri a disposizione.

Il corso “Trail Building Workshop, Imba” si terrà negli spazi del Bike Garage in via Butini a Massa Marittima, costa 90 euro ed è aperto a tutti: la quota comprende il pranzo del sabato. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 338 2544086 o inviare una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

photo credit @TEST Srls