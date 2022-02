L'hockey giovanile va avanti a singhizzo

Grosseto: «L'hockey pista giovanile va avanti a singhiozzo anche se ci sono segnali di miglioramento». Lo afferma Alberto Aloisi Cr Regione Toscana. «Sono 25 le partite da recuperare per le varie categorie. A soffrire delle conseguenze della pandemia - dice Aloisi - sono sicuramente i più piccoli.

La pausa di Gennaio avrebbe dovuto essere utile per ripartire in tranquillità ed invece l'under 11 di fatto ha registrato un ulteriore stop di altri 15 giorni dovuto, ovviamente, agli isolamenti ed alle quarantene. Una situazione che ha obbligato il Comitato Regionale ad accettare la rinuncia da parte del Siena a cui sono state assegnate due sconfitte per 10 a 0 a tavolino. Anche le altre categorie (under 13,15,17,19) stanno soffrendo, ma in tono leggermente inferiore. Ciò nonostante, are che la morsa si stia gradualmente allentando e stanno tornando in programmazione i primi recuperi.

L'obiettivo, seguendo le direttive della Fisr, è quella di concludere i gironi tosco liguri entro la prima metà di Maggio per consentire un sereno svolgimento della finali nazionali a cavallo tra il mese di Maggio e di Giugno. La situazione, nonostante i tanti rinvii non è del tutto compromessa. Al riguardo il Comitato Regionale della Fisr ha convocato per il prossimo 14 Febbraio una riunione con le società per decidere il prosieguo delle stagione. La speranza è quella di non dover ricorrere a formule che potrebbero ridurre il numero di gare da svolgere in futuro. Giocare è ancor più importante che vincere».