Sanità, Marras (PD): 'Bilancio positivo, la riforma inizia a dare i suoi frutti'

Grosseto: “Se oggi l’Azienda sanitaria può permettersi di autofinanziare per il 60% gli investimenti significa che la riforma inizia a dare i suoi frutti”- commenta Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana in riferimento al bilancio 2017 illustrato ieri dalla direzione aziendale della Asl Toscana Sud Est. “Da sottolineare come la metà degli investimenti della Asl sono in provincia di Grosseto: un elemento che, unito al progressivo uniformarsi delle procedure, dell’organizzazione e dei sistemi di gestione, oltreché alle stabilizzazioni e ai necessari nuovi ingressi, porta nel nostro territorio benefici importanti che altrimenti non sarebbero mai arrivati.

Un dato incontrovertibile del quale anche i più scettici devono prendere atto”.

“Non mancano, certo, criticità da superare - prosegue Marras -, il nuovo modello ha mostrato lacune che ancora oggi sono dei nervi scoperti, alcune situazioni previste con cui fare i conti, altre meno comprensibili che devono essere affrontate. Tutto sommato, però, si è intrapresa la giusta direzione e pur in un contesto generale complesso, oggi, possiamo continuare a programmare lo sviluppo dei servizi, consolidando le buone pratiche e superando i disagi, per offrire risposte sempre più vicine alle esigenze dei cittadini”.