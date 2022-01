Tavolo Salute: ' Giuntini e Spadi hanno remato contro al Falusi e i cittadini pagano l’affitto'

Massa Marittima: "La richiesta di riduzione dell’affitto alla Regione Toscana doveva essere una priorità per Giuntini, come lo stesso aveva dichiarato in consiglio, e per questo aveva avanzato richiesta alla Regione sulla quale, sempre secondo le sue dichiarazioni, attendeva risposta.

Eravamo aprile e da allora è stato fatto ben poco in merito e si è proceduto invece ad accelerare quelle che a lui piace definire esternalizzazioni ma che nella realtà sono privatizzazioni. Missione compiuta ed ora dell’affitto chi se ne frega, i conti tornano. Eppure il CdA di Brenci aveva ben evidenziato da dove nascevano e stavano i problemi del Falusi così come è scritto nel verbale dell’ultimo CdA che è stato trasmesso al sindaco, dove si diceva chiaramente: “come ormai acclarato, sarebbe sufficiente l’eliminazione, o la drastica riduzione, del canone di affitto per risolvere le problematiche finanziare dell’A.S.P. Falusi”.

Come Tavolo della Salute, il 16 settembre, per rafforzare la presunta richiesta del sindaco di riduzione dell’affitto, perché a detta della Spadi non vi è stata nessuna richiesta né di Giuntini né di altri, sollecitammo in audizione con la commissione regionale, i consiglieri regionali ad occuparsi della questione. L’unica risposta che abbiamo avuto è arrivata solo da Ulmi che ha presentato una mozione, poi bocciata, mentre la Spadi è rimasta a guardare per poi lasciarsi andare in esternazioni molte delle quali poco fondate e suggerite male dal sindaco che dimostrano il poco interesse e la poca conoscenza della materia.

Ci viene spontaneo quindi fare delle domande e delle richieste precise ai due amministratori. Ma la richiesta sindaco l’hai fatta veramente? Bene se l’hai disponibile inviacela. No perché la Spadi ci ha fatto nascere un dubbio legittimo che questa richiesta non sia stata fatta. Ma il sindaco e la consigliera sanno che il precedente CdA di Brenci aveva formalizzato una richiesta di riduzione dell’affitto alla Regione? Sì perché il Falusi, come l’ARS, ha autonomia gestionale ed organizzativa ed ha più titolo del sindaco a farla? Forse non lo sapete ma dato che è stata presentata sarebbe bene prenderla in considerazione.

Ma il sindaco e la consigliera Spadi sanno che l’affitto il Falusi lo paga all’AUSL Sud – Est, locataria dell’immobile di proprietà della Regione, con la stipula di un contratto di sub affitto? Forse non lo sanno. Sarebbe bene comunque coinvolgere anche la AUSL in questa questione che ha già . Il sindaco e la consigliera Spadi non si rendono conto che avere un affitto ricognitorio, come quello concesso all’ARS dalla Regione, ovvero 180,00 euro, significherebbe far star bene l’Istituto e risolvere buona parte dei problemi e magari con il tempo questi soldi potrebbero essere utilizzati per ampliare i servizi, ridurre le quote sociali degli ospiti, investire sul personale", concludono Fiorenzo Borelli – lista Civica Massa Comune, Daniele Brogi – gruppo Lega, Daniele Gasperi – PCI Colline Metallifere, Paolo Mazzocco – Tavolo della Salute.