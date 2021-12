Manovra: Mugnai, D'Ettore e Ripani (CI), ok a odg per completare strada E78

Roma: "Oggi e' stato approvato un nostro ordine del giorno che impegna il governo a valutare l'opportunita' di prevedere,

anche in successivi provvedimenti, interventi finalizzati al completamento della strada E78 che collega le citta' di Grosseto, Siena e Arezzo in Toscana, Urbino e Fano nelle Marche ed interseca la E45 tra Toscana e Umbria". Lo affermano i deputati di Coraggio Italia Stefano Mugnai , Felice Maurizio D'Ettore ed Elisabetta Ripani dopo l'approvazione di un ordine del giorno presentato da CI alla legge di Bilancio.

"La strada europea E78 - spiegano i deputati Mugnai, Ripani e Felice Maurizio D'Ettore - viene considerata un ponte di terra infrastrutturale fra est ed ovest, pianificata sul finire degli anni 50 del secolo scorso, e' rimasta incompiuta. Ad oggi solo il 50% dell'itinerario e' in esercizio, il resto e' suddiviso in piu' lotti e sottoposto ad una revisione progettuale in fase di ultimazione, come circa il 65% della lunghezza totale del collegamento che si trova in Toscana". Per i deputati "la strada rappresenta un investimento che in parte contribuisce a colmare i collegamenti con questi territori. Si tratta di un progetto di grande rilevanza il cui impatto economico delle risorse, che devono ancora essere impiegate per la tratta toscana, e' quantificabile nella nostra Regione in una crescita complessiva di prodotto interno lordo e unita' di lavoro pari, rispettivamente, a 722 milioni e 13.900 unita'".