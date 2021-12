Elezioni Provincia di Grosseto

Liberali, riformisti e socialisti: determinati e determinanti per Limatola

Grosseto: Le elezioni per la Provincia di Grosseto confermano che quando l'area progressista è capace di esprimere un progetto e candidature che caratterizzano la volontà riformista e di buon governo i risultati arrivano. I Liberali, Riformisti e Socialisti di Grosseto, in questo quadro politico, sono determinati e determinanti. Lo è stato per la Regione Toscana e sabato per la Provincia.

A Limatola, ora, dopo il governo deludente e divisivo di Antonfrancesco Vivarelli, spetta innanzitutto un compito difficile di ricucitura delle comunità della Maremma e dell'Amiata. La maggioranza dei Sindaci e dei Consiglieri ha affidato a lui non solo problemi irrisolti, ma anche tutta la qualità che i nostri territori sanno esprimere, i valori di cui sono portatori, la bellezza ambientale delle nostre campagne colline e del mare.

Limatola avrà anche come secondo compito non meno importante quello di essere uno dei soggetti delegati a ricomporre una proposta che superi i populismi che hanno causato così tanti danni, e definisca la nuova stagione di accompagnamento alle riforme e di gestione della ripartenza. I Liberali, Riformisti e Socialisti ci sono, determinati e, come i fatti dimostrano, determinanti, pronti a lavorare e proporre idee e nuove forme di buona politica. Auguri Francesco Limatola di buon lavoro", termina la nota.