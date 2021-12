Coraggio Italia in maggioranza a Grosseto. Ripani: 'Pieno sostegno a Vivarelli Colonna'

"Noi valore aggiunto per la coalizione di centrodestra".



Grosseto: "Apprendiamo con soddisfazione la decisione unanime delle forze politiche di governo della città di Grosseto di confermare la presenza di Coraggio Italia in maggioranza e nei tavoli politici, maturata nel corso del tavolo politico di coalizione di venerdì 10 ottobre.

Indubbio è il contributo che Coraggio Italia darà fattivamente e con lealtà alla squadra del Sindaco Vivarelli Colonna tramite il sostegno del partito e del suo consigliere Manuele Bartalucci, che, attualmente, siede nei banchi del gruppo misto unicamente per un vincolo dettato dal regolamento del consiglio comunale: nel momento in cui dovesse aderire un secondo consigliere potremo costituire ufficialmente il gruppo consiliare con la denominazione del partito. Il progetto politico di Coraggio Italia, che mira al rafforzamento di quell'ala moderata e centrista fondamentale per il centrodestra per vincere, costituisce senza dubbio un valore aggiunto per tutta la coalizione, anche a Grosseto. Concetto condiviso dagli alleati, che ringraziamo unitamente al sindaco per la rinnovata fiducia". Lo dichiara in una nota la deputata grossetana di Coraggio Italia, Elisabetta Ripani.