Giornata Mondiale Diritti Persone Disabili, FDI: ‘Le Istituzioni fanno del loro meglio, ma non abbastanza’

Grosseto: “Il 3 dicembre, - dicono Fabrizio Rossi coordinatore regionale Toscana e Giuseppino Cucinotta, responsabile provinciale dipartimento disabilità di Fratelli d'Italia Grosseto – è indetta dall'ONU la Giornata Mondiale Diritti Persone Disabili, per sensibilizzare, Enti, Istituzioni, Associazioni e cittadini alle tematiche dedicate alle persone diversamente abili”.

E’ Bene ricordare , - proseguono Rossi e Cucinotta – l'enorme importanza che riveste la creazione di città più inclusive e senza barriere. Le Istituzioni sappiano tutti, pur tra mille difficoltà, fanno del loro meglio per aiutare queste persone e le loro famiglie, ma questo non è mai abbastanza”.

“I progetti di inclusione garantiti per legge, - spiegano gli esponenti di FDI - sono applicati al minimo, in quanto manca completamente una cultura nel dover accettare la diversità in tutte le sue forme, scaricando inevitabilmente sulle famiglie tutto il peso di una gestione, che spesso risulta complessa, difficile e dolorosa. La quotidianità per queste famiglie è molto faticosa, - prosegue Cucinotta - scandita in alcuni casi da azioni ripetitive, senza interruzioni, pena il peggioramento della salute del soggetto disabile. Non solo, ogni fascia di età comporta problemi particolari con complicanze da risolvere”.

“Auspichiamo un ulteriore impegno, che vorremmo incentivare in maniera significativa, rafforzando quelle politiche economiche sociali, come quelle sulla consapevolezza della disabilità, costruendo quell’utile ragnatela di solidarietà, così da dare risposte concrete, che permetterebbero di guardare al futuro, con una maggiore sicurezza”, concludono Fabrizio Rossi e Giuseppino Cucinotta.