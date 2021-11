Elezioni provinciali. Presentata la lista 'Casamenti per la nostra Provincia'

La lista è composta da 6 uomini e 4 donne

Grosseto: "Ho deciso di mettermi a disposizione con la candidatura alla Presidenza della Provincia, - afferma Andrea Casamenti - perché ritengo che ci sia la possibilità di continuare a far crescere il nostro territorio incrementando i tanti risultati positivi raggiunti. Voglio rivolgermi non solo ai Consiglieri Comunali e ai Sindaci del centro destra con i quali, pur civico da 11 anni, ho condiviso e condivido una storia politica personale e grande amicizia, ma anche ai tanti Sindaci e Consiglieri Comunali civici che non se la sentono di votare un candidato di partito alla Presidenza e agli stessi scontenti del pd".

"A ciascuno di questi garantisco collaborazione, confronto, disponibilità fuori da qualsiasi steccato politico. Alle spalle ho tanti anni di politica e attività amministrativa che mi hanno portato a comprendere bene che un territorio diventa forte e cresce quando è unito. Attraverso la mia persona tutti gli eletti nei Consigli Comunali avranno una voce e la garanzia di un Presidente civico che vuole rappresentare l’intero territorio. Ci sono i numeri per vincere e vincere bene questa elezione provinciale.

Insieme possiamo primeggiare in Regione Toscana", conclude Andrea Casamenti.

Questa la lista dei candidati al consiglio comunale per il centrodestra.

Guendalina Amati Consigliere Comunale Arcidosso, Danilo Baietti Consigliere Comunale Follonica, Diego Cinelli Sindaco Magliano in Toscana, Maria Rosa De Masi Consigliere Comunale Castel del Piano, Michele Giustacori Consigliere Comunale Sorano, Charlie Lynn Consigliere Comunale Follonica, Andrea Maule Consigliere Comunale Gavorrano, Maddalena Ottali Consigliere Comunale e Assessore Orbetello, Francesca Pepi Consigliere Comunale Grosseto, Andrea Vasellini Consigliere Comunale Grosseto.