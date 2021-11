Terremoto in Forza Italia Grosseto: 'Bartalucci e Marrini passano a Coraggio Italia'

Grosseto: Dopo l’abbandono nelle scorse settimane di Giancarlo Lorenzi, ex responsabile del Dipartimento provinciale Attività produttive di Forza Italia, piomba un’altra grana in casa del partito azzurro maremmano, ancor più pesante.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale dimissionario nonchè consigliere comunale capogruppo di Forza Italia a Follonica, ed il dott. Manuele Bartalucci, consigliere comunale nel comune di Grosseto e coordinatore forzista del Dipartimento provinciale Sanità, salutano gli azzurri ed approdano a Coraggio Italia. Con l’uscita di Marrini Forza Italia perde a Follonica l’unico eletto che va a costituire formalmente il nuovo gruppo consiliare “Coraggio Italia”. Bartalucci a Grosseto transiterà momentaneamente nel gruppo misto, occorrendo da regolamento cittadino due consiglieri per dar vita ad un nuovo gruppo consiliare.

“Rassegnamo le nostre dimissioni irrevocabili da ogni incarico interno a Forza Italia e comunichiamo la nostra convinta adesione a Coraggio Italia, seguendo così gli amici onorevoli Elisabetta Ripani, nostra referente sul territorio maremmano, e Stefano Mugnai, fresco di nomina a coordinatore regionale per la Toscana. Con loro abbiamo in questi anni condiviso un percorso politico fatto di successi, lealtà e collaborazione e con loro vogliamo intraprendere questa nuova avventura, ritrovando oggi finalmente l’entusiasmo, la motivazione ma, soprattutto, una casa politica che ci rappresenti degnamente. Sosteniamo il progetto nazionale di Coraggio Italia, convinti che i moderati debbano uscire dall’angolo e dal ruolo marginale che hanno subito negli ultimi anni. In questa sfida noi ci siamo, pronti a portare il nostro messaggio anche nei consigli comunali dove siamo rispettivamente eletti”., commentano così in una nota congiunta Marrini e Bartalucci.