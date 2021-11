Elezioni amministrative, Fabrizio Rossi (Fdi): 'L’unità del Centrodestra è un valore per vincere in Toscana'

Incontro a Grosseto tra i responsabili regionali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. “Unità di intenti in vista delle comunali 2022. Andremo al voto più uniti che mai a Lucca, Massa e Pistoia”

Firenze: Incontro e confronto, a Grosseto, tra i responsabili regionali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia in vista delle elezioni amministrative del 2022, tra gli altri comuni, a Lucca, Carrara e Pistoia: il coordinatore regionale di Fdi Fabrizio Rossi, il commissario regionale di Forza Italia, Massimo Mallegni, ed il commissario della Lega Toscana Salvini Premier, Mario Lolini.

“Incontro positivo e produttivo, siamo tutti convinti che l’unità del Centrodestra sia un valore per poter vincere in Toscana e quindi nelle città dove andremo al voto, nelle tre città capoluogo Lucca, Pistoia e Carrara saremo più uniti che mai, correremo uniti -dichiara il coordinatore regionale di Fdi, Rossi- Laddove non ci siano già i candidati, siamo d’accordo di trovare i profili migliori indipendentemente dall’appartenenza politica. A Pistoia noi di Fratelli d’Italia caldeggiamo la riconferma del nostro sindaco Alessandro Tomasi. Su Lucca Fratelli d’Italia non è assolutamente diviso: all’interno dello schieramento c’è un dibattito entusiasmante perché vogliamo espugnare Lucca e vogliamo farlo con il miglior candidato possibile. Anche noi di Fdi abbiamo buoni candidati da proporre e spendere, ma siamo una coalizione e quindi, tutti insieme, sceglieremo il candidato che darà battaglia per il Comune di Lucca”.