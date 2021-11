Mozione Cerboni, Gabbrielli: 'No di Forza Italia'

"Ma saremo garanti di questo è di altri interventi per agevolare la categoria dei commercianti".

Grosseto: "Non certo un no a prescindere, ma un voto espresso in aula che risulta ben motivato. «Forza Italia ha votato no alla “mozione Cerboni”, ma si farà garante di chiede alla giunta che siano prese in considerazione le proposte in essere, qualora ci siano le giuste coperture di bilancio, attivando altri interventi aggiuntivi a sostegno della categoria commercianti». Così il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Amedeo Gabbrielli, inquadra la situazione legata alle richieste della mozione proposta da Giacomo Cerboni che avevano l’intento di far proseguire le riduzioni tariffarie sul suolo pubblico introdotte fin dal 2017, oltre alla possibilità di ampliamento gratuito fino alla triplicazione delle occupazioni per il distanziamento Covid.

«Approvare la mozione oggi sarebbe stato solo una scelta di opportunità allo scopo di avvicinare e illudere una categoria che è stata la più logorata dalla pandemia – spiega Gabbrielli – Forza Italia ritiene che sia fondamentale seguire alcuni passaggi fondamentali per la buona eseguibilità del bilancio e del suo programma». Tra le motivazioni del no anche la necessita di conoscere e approfondire le situazioni sul territorio: «Per farlo occorre impegnare le commissioni del consiglio comunale in un lavoro di ricerca – aggiunge Gabbrielli – La situazione attuale della nostra città ha bisogno di individuare le priorità e l'ordine delle cose da dover fare. Trovare soluzioni e attivare interventi per contrastare le criticità avvertite dal territorio e dai cittadini, questo dovrebbe essere un percorso da seguire dal consiglio comunale». Per questo è significativo non fermarsi semplicemente alle ragioni politiche di un no: «Il consiglio comunale e la giunta, dopo aver individuato le risorse economiche disponibili e analizzato le varie criticità, dovranno varare un piano d'investimenti che intervenga in modo contemporaneo e sia di contrasto alle varie criticità, di livello sociale, di sicurezza nella scuola, di diversabilità, di sicurezza del territorio, di imprenditoria locale», prosegue Gabbrielli che poi conclude: «Riteniamo che affinché l'intervento possa essere funzionale, debba essere rivolto alla globalità delle criticità e non fermarsi a situazioni singole. Forza Italia, insieme alla maggioranza, si farà garante affinché i commercianti, in questo difficile momento di pandemia, siano sostenuti con agevolazioni sul suolo pubblico e con altri interventi che la giunta e le commissioni individueranno».