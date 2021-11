Balneari. Sentenza concessioni, FDI: 'Ancora una volta colpiti i nostri imprenditori'

Fabrizio Rossi: "Tanta preoccupazione tra i balneari. A rischio tantissime imprese a conduzione familiare'

Firenze: "La sentenza del Consiglio di Stato, di fatto da l'ennesima mazzata ad un settore, come quello dei balneari, che da anni, se non decenni, è uno tra i motori trainanti dello sviluppo turistico, sono solo della nostra provincia e regione, ma di tutta l’Italia”, è quanto afferma Fabrizio Rossi, coordinatore regionale toscano FDI, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che costringerà i nostri comuni italiani a emettere bandi per la concessione delle spiagge dopo il 2023.

“Tantissimi comuni in Toscana, tra i quali anche quello di Grosseto, avevano ben operato, provvedendo alla proroga delle concessioni governative, adesso con questa sentenza, un intero settore ritorna nell'incertezza e nel più grave disagio. Ancora una volta vengono penalizzati i nostri balneari, e questo l’Italia non se lo può permettere. Noi di Fratelli d’Italia combatteremo in tutte le sedi opportune per difendere l’intera categoria”, conclude Fabrizio Rossi.